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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 октября без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 30 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты Бакан, Омуракунова, Бек-Бекей, Ынтымак, Сон-Кол, Ийгилик, Арабаева, Курманджан Датки, Таттыбубу, Огуз-Ата, Боз-Салкын, Айдын-Кол, Чамгарак, Шоокум, Жолон, Ашар)
  • 9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 47, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Бегматова, Шаты);
  • 9.30-14.00 — 7-й микрорайон, 52, 53;
  • 9.30-16.00 — отрезки улиц Мичурина, Абдрахманова, Жибек Жолу;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улица Жабинова), отрезки улиц Тоголока Молдо, Керимбекова, Коенкозова, Абдумомунова, Московской, Коенкозова, Сагынбая Манасчи;
  • 9.30-17.00 — улицы Суюнбаева, Токтогула;
  • 13.00-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Айтматова;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Кайынды, Керамической.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Отар Бестаев

Родился 28 октября 1991 года во Владикавказе (Северная Осетия). Мастер спорта международного класса по дзюдо.

Турат Осмонов

Родился 28 октября 1993 года в городе Нарыне. Мастер спорта по боксу.

Мырзамидин Пазылов

Родился 28 октября 1995 года в Чон-Алайском районе Ошской области. Боец смешанных единоборств.

Азамат Жумабеков

28 октября 1997 года в селе Ак-Жар Нарынской области. Член национальной сборной Кыргызстана по волейболу.

Памятные даты

Международный день анимации

Учрежден в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. Двадцать восьмого октября 1892 года в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое зрелище — «оптический театр».

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Международный день школьных библиотек

из интернета
Фото из интернета

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Вячеслав Шаповалов

vb.kg
Фото vb.kg. Вячеслав Шаповалов

Родился 28 октября 1947 года в городе Фрунзе. Народный поэт Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься начал с 1963 года. Автор 12 книг стихотворений и поэм, среди них «Купол неба», «Кочевье. Стихотворения и поэмы», «Прощание с журавлем», «Заложник», «Чужой алтарь».

Специалист в области компаративистики, теории и истории художественного перевода, стиховедения. Автор пяти монографий, более 300 научных статей и эссе. Читал лекции в университетах Европы, Азии.

Поэма «Рождение манасчи», первое значительное произведение об эпосе «Манас» в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык («La naissance d’une barde-manastchi»).

Вячеслав Шаповалов занимается переводами и исследовательской деятельностью. Издано более 30 книг переводов кыргызской поэзии.
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