В Бишкеке 28 октября без осадков. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 10 часов 30 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты Бакан, Омуракунова, Бек-Бекей, Ынтымак, Сон-Кол, Ийгилик, Арабаева, Курманджан Датки, Таттыбубу, Огуз-Ата, Боз-Салкын, Айдын-Кол, Чамгарак, Шоокум, Жолон, Ашар)

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 47, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Бегматова, Шаты);

9.30-14.00 — 7-й микрорайон, 52, 53;

9.30-16.00 — отрезки улиц Мичурина, Абдрахманова, Жибек Жолу;

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун» (улица Жабинова), отрезки улиц Тоголока Молдо, Керимбекова, Коенкозова, Абдумомунова, Московской, Коенкозова, Сагынбая Манасчи;

9.30-17.00 — улицы Суюнбаева, Токтогула;

13.00-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Айтматова;

14.00-17.00 — отрезки улиц Кайынды, Керамической.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Отар Бестаев

Родился 28 октября 1991 года во Владикавказе (Северная Осетия). Мастер спорта международного класса по дзюдо.

Турат Осмонов

Родился 28 октября 1993 года в городе Нарыне. Мастер спорта по боксу.

Мырзамидин Пазылов

Родился 28 октября 1995 года в Чон-Алайском районе Ошской области. Боец смешанных единоборств.

Азамат Жумабеков

28 октября 1997 года в селе Ак-Жар Нарынской области. Член национальной сборной Кыргызстана по волейболу.

Памятные даты

Международный день анимации

Учрежден в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. Двадцать восьмого октября 1892 года в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое зрелище — «оптический театр».

Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Международный день школьных библиотек

Фото из интернета

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Вячеслав Шаповалов

Фото vb.kg. Вячеслав Шаповалов

Родился 28 октября 1947 года в городе Фрунзе. Народный поэт Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься начал с 1963 года. Автор 12 книг стихотворений и поэм, среди них «Купол неба», «Кочевье. Стихотворения и поэмы», «Прощание с журавлем», «Заложник», «Чужой алтарь».

Специалист в области компаративистики, теории и истории художественного перевода, стиховедения. Автор пяти монографий, более 300 научных статей и эссе. Читал лекции в университетах Европы, Азии.

Поэма «Рождение манасчи», первое значительное произведение об эпосе «Манас» в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык («La naissance d’une barde-manastchi»).

Вячеслав Шаповалов занимается переводами и исследовательской деятельностью. Издано более 30 книг переводов кыргызской поэзии.