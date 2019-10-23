Он очень стильный. Светильник кыргызского дизайнера продадут в 55 странах мира

Светильник «Цапля» кыргызского дизайнера Ильзата Каримова будет продаваться в 55 странах мира. Он стал победителем конкурса, объявленного известным испанским производителем. Об этом сообщает ARCHITIME.RU.

Как отмечает сам победитель, создать светильник в виде цапли его вдохновила китайская живопись, среди которой были рисунки танцующих журавлей.

«Казалось бы, просто силуэты птиц, но в них были изящество, гарция, пластика. Красота в простоте, одним словом. Ожидал ли я победы? Нет, пока работа не прошла в финал, но все же были сомнения в победе», — сказал он.

В условиях конкурса отмечалось, что фантазия участников ничем не ограничивается — можно создать дизайнерский объект для дома, офиса, гостиницы, улицы или сада.

«Проект победителя будет запущен в серийное производство, автор получит денежный приз и, кроме того, в течение года будет получать роялти от мировых продаж!» — указано в условиях.

Второе место — у Максима Кона из Перми, третье — у жительницы Санкт-Петербурга Полины Кузурман. Светильник москвички Марии Хочкеян стал выбором фабрики, а она сама — суперфиналисткой.