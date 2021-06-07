Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме в Бишкеке

В столице в выходные дни стартовал конкурс молодых дизайнеров одежды ECO-FASHION. KYRGYZSTAN— 2021 с участием мастерской женщин с онкозаболеваниями Kurdash work shop. Об этом сообщили в организации.
Пять женщин с онкологическими заболеваниями дефилировали в своих костюмах на подиуме. «Это не просто мастерская по пошиву одежды, это целая история жизни наших женщин, получающих лечение в Национальном центре онкологии и гематологии. Им практически каждый день приходится преодолевать болезнь, боль, химиотерапию и садиться за швейную машинку, чтобы не сдаться, чтобы финансово поддержать своих близких и родных», — рассказала исполнительный директор ОФ «Вместе против рака» — мастерской женщин с онкозаболеванием Kurdash work shop Гульмира Абдразакова.