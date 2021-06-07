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Общество

Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме в Бишкеке

Фото Kurdash work shop. Мастерица в наряде собственного производства

В столице в выходные дни стартовал конкурс молодых дизайнеров одежды ECO-FASHION. KYRGYZSTAN— 2021 с участием мастерской женщин с онкозаболеваниями Kurdash work shop. Об этом сообщили в организации.

Пять женщин с онкологическими заболеваниями дефилировали в своих костюмах на подиуме. «Это не просто мастерская по пошиву одежды, это целая история жизни наших женщин, получающих лечение в Национальном центре онкологии и гематологии. Им практически каждый день приходится преодолевать болезнь, боль, химиотерапию и садиться за швейную машинку, чтобы не сдаться, чтобы финансово поддержать своих близких и родных», — рассказала исполнительный директор ОФ «Вместе против рака» — мастерской женщин с онкозаболеванием Kurdash work shop Гульмира Абдразакова.

По ее словам, в среднем таргетное лечение одного пациента в месяц обходится в 170-180 тысяч сомов. Это огромное бремя для семьи, родных и близких. «Поэтому мы организовали свою швейную мастерскую и шьем одежду из натуральных, экологичных тканей для женщин 40+. На вырученные деньги закупаем лекарства», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196740/
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