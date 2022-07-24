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Общество

Фестиваль «Всемирная мода кочевников. Иссык-Куль — 2022» завершился в Чолпон-Ате

В культурном центре «Рух-Ордо» на побережье Иссык-Куля завершился третий сезон фестиваля «Всемирная мода кочевников».

По словам организаторов, в нем приняли участие известные дизайнеры, ремесленники, специалисты фэшн-индустрии из 20 стран мира.

организаторов фестиваля
Фото организаторов фестиваля. Фестиваль «Всемирная мода кочевников. Иссык-Куль — 2022» завершился в Чолпон-Ате

Дизайнер Назира Бегим отметила, что мероприятие было успешным, а большую поддержку инициаторам оказало государство. «Эта выставка является одним из самых крупных проектов, направленных на развитие национальной индустрии моды в Кыргызстане», — сказала она.

Фестиваль «Всемирная мода кочевников» — площадка для празднования и популяризации традиционных знаний, культуры и истории одежды. За четыре года проект, сотрудничая более чем с 50 государствами, добился успеха в сфере фэшн-индустрии.

Проект призван возродить традиции, ремесла, культуру национальной кыргызской одежды, открыть новые имена в дизайнерской сфере и продвигать культуру кочевой цивилизации.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240443/
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