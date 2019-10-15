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Общество

Таксистам рассказали, зачем в машине ремни безопасности и детские кресла

Представителям столичных служб такси рассказали о необходимости использования детских кресел и ремней безопасности. В Бишкеке прошел тренинг для водителей таксопарков.

Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова рассказала, что неоднократно на встречах с гражданами поднимался вопрос отсутствия в такси детских кресел.

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«Пассажиры никак не могут обеспечить безопасность своего ребенка. Необходимо, чтобы компании устанавливали автокресла. Не во все машины. Но тогда человек при вызове такси может указать, что ему необходимо наличие детского кресла, и заказ передадут той машине, где оно есть», — отметила она.

Чинара Касмамбетова добавила, что недавно правительство выпустило постановление, что детей без удерживающих устройств, бустеров нельзя перевозить на переднем сиденье.

«Это говорит о том, что правительство начинает уделять больше внимания безопасности ребенка, потому что этот вопрос всегда оставался открытым», — добавила она.

На тренинге отметили, что использование автокресла увеличивает шансы детей выжить при аварии на 70 процентов.
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