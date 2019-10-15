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Общество

Горжусь этим! Ахматбек Келдибеков о родстве с Райымбеком Матраимовым

Против Райымбека Матраимова в правоохранительных органах нет обвинений в коррупции. Об этом в прямом эфире радио «Азаттык» заявил экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков.

Он подтвердил близкие отношения с Райымбеком Матраимовым и родство с ним.

«Да, он приходится окул ата моему сыну. Я горжусь этим. И я по собственной инициативе назначил Райымбека Матраимова окул ата моему сыну», — сказал экс-спикер парламента.

На вопрос журналистов, считает ли он Райымбека Матраимова коррупционером, Ахматбек Келдибеков ответил: никаких доказательств тому, что бывший замглавы Таможенной службы причастен к коррупционным деяниям, нет.  Нет ни одного доказательства таким обвинениям.

«На сегодня ни суд, ни правоохранительные органы не предъявили ни обвинений, ни одного доказательства. Хочу отметить, что у хороших людей всегда много врагов», — резюмировал Ахматбек Келдибеков.

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Сам Райымбек Матраимов, которого называют Раимом-миллионером, только один раз публично ответил на обвинения, в частности, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Он сделал публичное заявление в мае 2019 года и высказал недоумение, почему Атамбаев выступил с критикой в его адрес. Он утверждает, что у него прежде не было разногласий с Алмазбеком Атамбаевым.

Райымбека Матраимова называют наиболее влиятельным человеком в Кыргызстане. Широкая общественность критикует власти за то, что бывший зампредседателя ГТС до сих пор не привлечен к ответственности, считая, что он имеет прямое отношение к контрабандным схемам. Однако пока никто не представил конкретных доказательств причастности Матраимова и его семьи к преступным деяниям.

«Вы полтора года обливаете меня грязью, делаете из меня врага народа. Я долго и терпеливо молчал. Хочу напомнить, что благодаря вам и моему другу Икраму я пришел на государственную службу и работал, не подводя вас. Служил вам и партии. Раимом-миллионером сделали меня вы. У нас были крепкие семейные отношения, вы пили чай из рук моей матери», — заявил тогда Райымбек Матраимов. 
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