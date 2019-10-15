Порядок выделения земель в Бишкеке пересмотрят на основании правил застройки

Предоставление земельных участков в будущем будет проводиться только на основании Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом 24.kg рассказал вице-мэр Бишкека Азизбек Алымкулов.
Он добавил, что в мэрии столицы хотят внести изменения в нормативно-правовую базу по предоставлению участков в городе.
«Самое основное — мы убираем порядок конкурса на выделение участков в аренду. Вместо него будем проводить аукционы в режиме онлайн», — подчеркнул вице-мэр.
Он отметил, что муниципалитет хочет сделать максимально прозрачными разработку и принятие НПА и градостроительных документов.
«От горожан поступило много замечаний по проекту, мы еще раз их обсудим», — заметил Азизбек Алымкулов.
В будущем, по его словам, всю градостроительную документацию, выставление участков на аукцион и другие вопросы о предоставлении земли мэрия Бишкека планирует проводить только в соответствии с ПЗЗ.
Инициативная группа горожан предполагает, что этот документ — очередная попытка изъять частную собственность.