Проект правил землепользования и застройки требует доработки. Об этом на круглом столе сообщил депутат БГК Асылбек Кадралиев.

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«У населения, юристов возникло много вопросов, замечаний. Чтобы не толковать потом каждый пункт, предлагаю собрать все предложения, внести их в протокол встречи, изучить и внести коррективы в проект», — отметил депутат.

При этом, по его мнению, если какое-то предложение не будет учтено, объяснить почему.

«Уже после корректировки собраться еще раз и обсудить. Это важный документ», — подчеркнул Асылбек Кадралиев.

ПЗЗ устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.

Инициативная группа горожан предполагает, что этот документ — очередная попытка изъять частную собственность.