Проект правил землепользования и застройки требует доработки. Об этом на круглом столе сообщил депутат БГК Асылбек Кадралиев.
При этом, по его мнению, если какое-то предложение не будет учтено, объяснить почему.
«Уже после корректировки собраться еще раз и обсудить. Это важный документ», — подчеркнул Асылбек Кадралиев.
ПЗЗ устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.
Инициативная группа горожан предполагает, что этот документ — очередная попытка изъять частную собственность.