Директор Градостроительного проектного института (ГПИ) при Госстрое Жыргалбек Асаналиев считает, что Бишкеку не нужны Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Своим мнением он поделился с 24.kg.

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Отметим, что документ дорабатывают в Бишкекглавархитектуре. Первая попытка принять его не прошла. В ПЗЗ, как оказалось, множество противоречий. К примеру, по ним мэрия собиралась самостоятельно принимать решение об изъятии земли, а это прямое нарушение существующего законодательства.

«Мы спорим. Мы против, чтобы отдельно разрабатывались ПЗЗ. Потому что ПЗЗ, да, это правила игры, правила пользования земельным участком, но это все равно более укрупненный и спорный документ. Когда вопрос поднимали, лично я заинтересован был, чтобы быстрее разработали ПДП», — заметил Жыргалбек Асаналиев.

Он также считает, что ПЗЗ должны стать утверждаемой частью внутри Генерального плана города. Именно так, по словам директора ГПИ, давно поступают в развитых странах.

«ПЗЗ — как отдельный раздел и глава, которая тоже имеет свою правовую часть. Мы консультировались и узнавали международный опыт. Теперь четко знаем, что без Генплана эти правила нельзя делать, значит, надо делать параллельно», — сказал он.

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Более того, Жыргалбек Асаналиев уверен, что Проект детальной планировки (ПДП) и ПЗЗ — одинаковые документы в части землепользования.

«Потому что функциональное назначение, как должны использоваться земельные участки, — все указывается одинаково. Просто в ПЗЗ укрупнено, а ПДП конкретизирует. Кроме этого, ПДП зонирует характер застройки, этажность, функциональное назначение. В ПЗЗ более общие данные», — выразил мнение он.

Директор ГПИ также рассказал, что сегодня нормы, регламент и положения ПЗЗ не прописаны ни в одном законе. В то же время он считает ПЗЗ бесполезным документом.

«Норм нет для ПЗЗ. Ни в одном законе нет, что ПЗЗ имеют такую-то силу. Да, в некоторых местах есть «согласно ПЗЗ», а что такое Правила землепользования и застройки, нигде не указано. Для меня, как специалиста, ПЗЗ вообще не нужны. Например, для работы городской власти нужно, чтобы они поверхностно знали, где и какая территория... для руководства», — заключил Жыргалбек Асаналиев.