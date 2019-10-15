Дело о беспорядках в Кой-Таше. Следственных мероприятий нет, заявляют адвокаты

Адвокат Бакытбек Автандил уулу, представляющий интересы бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, не понимает, зачем его подзащитного держат в Бишкекском СИЗО-1. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, с арестованным не проводят следственных мероприятий: не вызывают на допросы или очные ставки, не задают вопросы.

Каната Сагымбаева обвиняют по статьям «Массовые беспорядки», «Злоупотребление должностным положением», «Убийство группой лиц», а также «Воспрепятствование действиям следователя или другого должностного лица» УК КР.

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Ранее о том, что с остальными арестованными по факту массовых беспорядков в Кой-Таше 7-8 августа и захвату заложников не проводят допросов, говорили и их адвокаты. В том числе адвокат бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев.

«Моего подзащитного допрашивали только по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Но он отказался отвечать на вопросы следователя. По остальным эпизодам допросы не проводили», — сказал юрист.