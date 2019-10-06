Псориаз, угревая сыпь. Как распознать и можно ли вылечить

Кенжегуль узнала, что у нее псориаз, 12 лет назад, почти в 30 лет. Утром встала, а голова, полная перхоти. Испугалась, пошла к дерматологу. Сначала подумали, что раздражение от краски. Вроде прошло, а потом бляшки стали появляться на руках, локтях, коленях, спине... Раньше два раза в год появлялись, сейчас — постоянно.

Женщина работает в госучреждении, оказывающем услуги населению. Признается, что посетители часто спрашивают, что у нее с руками.

«Конечно, это неприятно, стесняешься. Бывает, говорю, что аллергия. Из-за болезни никуда лишний раз не хожу, практически ни с кем не общаюсь. Муж бросил. Дочка далеко живет, редко видимся. Коллеги о заболевании знают, понимают, поддерживают. Стараюсь не нервничать, но не всегда получается», — рассказывает Кенжегуль.

Особенность кожных болезней в том, что их наличие становится очевидным с самых ранних стадий. Они могут проявляться сыпью, неприятными ощущениями, жжением, отеком тканей.

Кроме неприятных ощущений, такие заболевания приносят и психологический дискомфорт.

Какие болезни кожи распространены в Кыргызстане и может ли стать их причиной выдавленный прыщик, 24.kgрассказала врач-дерматолог Гулькайыр Рысалиева.

— Какие заболевания кожи чаще встречаются в Кыргызстане?

— Грибковые, пиодермия (гнойное поражение кожи), экземы, аллергический контактный дерматит, псориаз. Среди них есть как заразные (грибковые, чесотка), так и нет (алергодерматит, псориаз).

— Могут ли стать причиной заболевания неправильно проведенные косметические процедуры?

— Да. К сожалению, увеличилось количество обращений после проведения косметических процедур. Пилинги, механическая чистка приводят к тому, что бактерии проникают глубже в кожу. Часто приходят с пиодермией (гнойничковое заболевание кожи, когда инфицируется бактериями). После лечения могут оставаться шрамы, рубцы.

Прежде чем обращаться к косметологу, необходимо прийти к дерматологу, выяснить причину появления той же сыпи на коже. Гулькайыр Рысалиева

Это могут быть клещ — демодекс, нарушение гормонального фона. Убирать первоначально надо их, а уже потом обращаться к косметологам.

— А заразиться чем-то во время эстетических процедур можно?

— Через грязные инструменты можно подхватить грибковые, бактериологические заболевания. Поинтересуйтесь, есть ли у косметолога, проводящего процедуры, сертификат, где и как дезинфицирует инструменты, оборудование.

— Выдавленный прыщик может стать причиной какой-то болезни?

— Есть золотое правило: ничего на коже не трогать.

Можно занести инфекцию или дать возможность ей проникнуть глубже.

Если появилась сыпь, лучше сразу обратиться к дерматологам. В подростковом возрасте часто с ней сталкиваются. У сыпи могут быть разные причины, в частности, гормональная перестройка организма. И здесь важно подобрать правильное лечение.

— Кожные заболевания, как правило, видны окружающим. Оправданы ли опасения других людей, что можно заразиться?

— Не всегда. Однако есть и заразные заболевания, отличить сможет не каждый, и подхватить их можно в любом месте — общественном транспорте, к примеру. Важно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, ежедневно принимать душ или ванну, использовать резиновые тапочки в банях, бассейнах, раздевалках.

В то же время люди, страдающие от хронических кожных заболеваний, например, псориаза, сталкиваются с настороженным отношением окружающих. Дискриминации таких людей не должно быть.

— Расскажите, что советуете пациентам с хроническими болезнями для принятия заболевания и отношения к нему в обществе?

— Объясняем, что это неизлечимое заболевание, но необязательно оно будет прогрессировать. Пациентам советуем соблюдать режим, рекомендации врача, не нервничать. При соблюдении диеты, режима они достигают более длительной ремиссии. Окружающим объяснить, что не заразно. Кожные заболевания видны, поэтому и вызывают вопросы.

— Насколько агрессивно общество относится к вашим пациентам?

Многие пациенты, даже заходя в наши учреждения, боятся что-то подхватить: чесотку, грибок. Гулькайыр Рысалиева

Запрещают детям прикасаться к предметам, дверям. Мы объясняем, что, во-первых, не все болезни заразны, а во-вторых, соблюдение общих правил гигиены поможет ничего не подхватить.

— Может так получиться, что человек не знает, что у него есть какое-то кожное заболевание, а потом оно проявится? Тот же псориаз... Что может стать катализатором?

— Причины заболевания до сих пор не ясны. Большую роль играет наследственность. Мы всегда спрашиваем, болеет ли кто-то из родственников. Может проявиться в любом возрасте.

К сожалению, в последние годы псориаз начал молодеть. Если раньше он проявлялся после 30-40 лет, то сейчас уже выявляем у маленьких детей, подростков. Гулькайыр Рысалиева

Катализатором могут стать стрессы, нарушение обмена веществ.

Псориаз — хроническое заболевание. Однако при правильно подобранном лечении, соблюдении диеты (исключить из рациона острое, жареное, сладкое) и избегании нервных стрессов можно добиться ремиссии.

— Заранее о его наличии в организме узнать можно, если сдать анализ, например?

— Нет.

— Говорят, что многие кожные расстройства возникают, когда в организме что-то идет не так. Верно ли такое утверждение?

— Мы всегда говорим, что лицо и кожа — отражение внутренних органов.

Всегда пациентов отправляем на обследование. Если анализы показали изменения во внутренних органах, направляем к специалистам, после чего уже приступаем к лечению.