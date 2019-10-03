На какой должности и в какой стране можно заработать 25 тысяч евро за два месяца

В соцсетях по-прежнему бурно обсуждают публикацию якобы родственницы Матраимовых. «Якобы», потому что депутат Искендер Матраимов отрицает, что Instagram-аккаунт принадлежит его племяннице Назик Матраимовой. Сама девушка обещала журналисту 24.kg прийти в редакцию и показать свою настоящую страницу в соцсетях, но пока этого не сделала.

140 лет копить на день рождения

Между тем цитата из опубликованного скриншота произвела фурор в обществе. Пожалуй, даже самый ленивый не оставил без внимания слова 18-летней Назик Матраимовой о 25 тысячах евро. Девушка призвала «встать с дивана и начать работать».

Если человек может себе позволить своей любимой дочке сделать такой подарок, почему бы и нет? 25 тысяч евро в нашей стране можно заработать при желании за два месяца. Якобы Назик Матраимова

24.kg выяснило, где и на какой должности честным трудом можно за два месяца заработать такую сумму.

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Согласно данным Нацстаткома Кыргызстана, в стране минимальная зарплата — $17 (около 15 евро). Чтобы накопить 25 тысяч евро и отметить день рождения в «Хаятте», надо работать 140 лет.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Кыргызстане — 16 тысяч 287 сомов ($233,4 или 214 евро).

Самая высокая заработная плата в стране отмечена в сфере финансового посредничества и страхования. Она составляет 39 тысяч 330 сомов (518 евро по официальному курсу НБ КР).

За два месяца 25 тысяч евро не получается. Даже в год выходит максимум 6 тысяч 216 евро.

Самые высокие зарплаты в Кыргызстане официально получают программисты и финансисты. Они могут заработать от 30 до 140 тысяч сомов. Максимально в месяц получается 1 тысяча 750 евро, в год — 21 тысяча.

Небожители

Возможно, есть предприниматели, которые поставили собственный бизнес и зарабатывают 12,5 тысячи евро в месяц. Но таких в стране единицы. По некоторым данным, в Кыргызстане только 2 процента людей имеют доход, в несколько раз превышающий максимальную зарплату в стране, и кого считают богатыми.

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Один из них сидит в СИЗО ГКНБ — бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. По данным сайта Declarator, он является самым богатым человеком в стране. Его суммарный доход за 2017 год — 100 миллионов 118 тысяч 169 сомов.

Еще один сидит в Жогорку Кенеше — бывший спикер Чыныбай Турсунбеков. По итогам декларационной кампании 2017 года (данных за 2018-й в открытом доступе еще нет) у него самый высокий доход — 39 миллионов 320 тысяч 818 сомов. Выходит больше 40 тысяч евро в месяц.

Ранее также обсуждалась зарплата председателя Российско-Кыргызского фонда развития. В бытность главой РКФР Кубанычбека Кулматова муссировалась информация, что он получает $15 тысяч в месяц. Однако официально это он не подтвердил.

Еще одна зарплата, которая в свое время стала предметом широкого обсуждения, — 194 тысячи 410 сомов (около 2,5 тысячи евро в месяц). Ее получал бывший заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл» Иманкадыр уулу Эрназар.

Откуда деньги?

Что до самих Матраимовых — клане, прослывшем в Кыргызстане одним из самых богатых и влиятельных, у них «встать с дивана» и заработать 25 тысяч евро за два месяца тоже не получается. По крайней мере, официально в декларациях братьев таких сумм нет.

Искендер Матраимов в документе о доходах и расходах за 2017 год указал, что заработал 746 тысяч 994 сома. В месяц выходит всего 814 евро. У депутата нет ни квартиры, ни машины.

Райымбек Матраимов (известный в народе как Раим-миллион) сдавал декларацию в 2016-м, будучи заместителем главы Таможенной службы. Тогда он заработал чуть больше 4 миллионов сомов в год, или около 4,5 тысячи евро в месяц.

Еще один брат Тилекбек Матраимов — глава Кара-Суйского района. Он по итогам 2017 года заработал 1 миллион 519 тысяч 914 сомов. В месяц получается около 1,7 тысячи евро.

Доходы родителей самой Назик Матраимовой отследить невозможно. В открытых данных сведений нет, поскольку они не чиновники. Весьма любопытно посмотреть их официальный доход и узнать, чем они занимаются, что легко могут за два месяца заработать 25 тысяч евро.

А как у них

В Кыргызстане просто встать с дивана и начать работать недостаточно, чтобы заработать 25 тысяч евро за два месяца. А как в других странах?

В Швейцарии средняя зарплата до уплаты налогов составляет $6 тысяч 495 (около 5,8 тысячи евро). Эти деньги получают полицейские, акушеры, сантехники и архитекторы. Социальные работники, каменщики и медсестры получают на $1 тысячу меньше.

Самая высокая зарплата у врачей — $9 тысяч 400 (8,5 тысячи евро), программистов — $9 тысяч 344 и финансовых директоров — $15 тысяч 894 (14,5 тысячи евро).

Самая высокая зарплата в США — $23,5 тысячи (21 тысяча евро) в месяц. Чуть меньше получают стоматологи — $86,82 в час, то есть при учете восьмичасового рабочего дня в месяц выходит $16 тысяч 669 (свыше 15 тысяч евро).

В среднем американцы зарабатывают $196 в день, то есть в месяц с учетом восьмичасового рабочего дня и выходных — $4 тысячи 719.

В Гонконге зарплата сотрудников сферы обслуживания составляет 37 тысяч 380 евро в год. Это около 3 тысяч евро в месяц. А руководители компаний получают около 220 тысяч 140 евро (18,3 тысячи в месяц).

Граждане Австралии зарабатывают в неделю минимум $672, в месяц — $2 тысячи 688 (почти 2,5 тысячи евро). В среднем австралийцы зарабатывают около $6 тысяч. Максимальную оплату труда получают люди, работающие в сфере добычи нефти и газа, — $9 тысяч 502 в месяц (свыше 8,6 тысячи евро).

Из ближайших соседей самые высокие зарплаты в России. Больше всех там получают акушеры, гинекологи, репродуктологи. Людям этой профессии платят 574 тысячи рублей в месяц (7,5 тысячи евро).

Высокая зарплата у нефтяников. На сумму от 500 тысяч рублей в месяц, то есть до $7 тысяч 640 (около 7 тысяч евро), могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов.

В соседнем Казахстане самая высокая среднемесячная зарплата у сотрудников финансовой и страховой сфер — 458 тысяч тенге. В евро это чуть больше 1 тысячи.