Экс-спикер удерживает первые позиции в рейтинге самых богатых людей

Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков прочно удерживает позиции в рейтинге самых богатых людей Кыргызстана. Об этом свидетельствует его декларация о доходах за 2017 год.

Согласно отчету, Чыныбай Турсунбеков заработал 39 миллионов 320 тысяч сомов. Его родные заработали 2 миллиона 547 тысяч сомов.

У Чыныбая Турсунбекова в собственности четыре гаража, три квартиры, земли сельхозназначения. Кроме того, у бывшего торага в распоряжении целый автопарк: легковые автомобили, фургоны, пикапы и машина представительского класса «Мерседес».

У родственников Чыныбая Турсунбекова в наличии четыре дома, четыре квартиры, земли сельхозназначения и незавершенные строительные объекты. Имеются также две «Тойоты» и фургоны.