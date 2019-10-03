Дело о наградном оружии. Егора Скобеева этапировали в СИЗО ГКНБ

Заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева этапировали в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что решение о переводе задержанного из больницы в СИЗО было принято 27 сентября.
«Меру пресечения об аресте моего подзащитного мы обжаловали в Бишкекском городском суде», — сказал Башир Заидов.
Напомним, Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявлено соучастие в коррупции. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО ГКНБ до 17 ноября.