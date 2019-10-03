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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (260)

Дело о наградном оружии. Егора Скобеева этапировали в СИЗО ГКНБ

Заведующего сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егора Скобеева этапировали в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решение о переводе задержанного из больницы в СИЗО было принято 27 сентября.

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Адвокат Башир Заидов подтвердил эту информацию. По его словам, Егора Скобеева должны были госпитализировать в клиническую больницу управделами президента, но потом этапировали в СИЗО.

«Меру пресечения об аресте моего подзащитного мы обжаловали в Бишкекском городском суде», — сказал Башир Заидов.

Напомним, Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявлено соучастие в коррупции. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО ГКНБ до 17 ноября.
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