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Общество

Поставлять импортный уголь на ТЭЦ Бишкека будет «КонтактУглеПром»

Определен победитель тендера на поставку угля марок Д, ДГ и Г для ТЭЦ Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

По его данным, одним из поставщиков угля для столичной ТЭЦ на осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов выбрано ТОО «КонтактУглеПром». Компания готова поставить 400 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и Г за 1 миллиард 27,2 миллиона сомов. Отметим, что изначально на закупку угля «Электрические станции» закладывали 1 миллиард 420 миллионов сомов.

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«График поставок рассчитан до марта 2020-го. Первая партия угля прибудет уже в сентябре. На территории ТЭЦ Бишкека имеется 80 тысяч тонн угля, идут поставки кара-кечинского топлива. Этого объема достаточно для бесперебойной работы станции. Столичная ТЭЦ к несению зимнего максимума нагрузок готова. Все оборудование прошло необходимый объем ремонтно-подготовительных работ», — подчеркнули в «Электрических станциях».

Кроме того, на этой неделе объявят повторный тендер на поставку угля марки ДСШ. Всего на осенне-зимний отопительный период для ТЭЦ Бишкека будет заготовлено 1 миллион 140 тысяч тонн угля.

На протяжении нескольких лет на столичной ТЭЦ покупают шабыркульский уголь через посредническую компанию «Прогресс компани». «Электрические станции» не могут договориться с АО «Шабыркуль комир», так как предприятие готово сотрудничать на условиях полной предоплаты. Выплатить такую сумму энергетики не в состоянии.

В этом году организация не участвует в тендере. Следственная группа Военной прокуратуры Кыргызстана в рамках расследования уголовных дел вручила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Его обвиняют в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов ОсОО «Прогресс компани».
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