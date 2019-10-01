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Общество

Все для удобства. В Национальном центре онкологии внедряют электронную очередь

В поликлинике Национального центра онкологии и гематологии внедрили электронные очередь и карту. Директор НЦО Эрнис Тилеков рассказал о нововведениях.

«Пациент теперь сможет записаться к врачу в онлайн-режиме на сайте. Это позволит сократить живые очереди, толкотни не будет», — отметил он.

Глава центра предположил, что первоначально у пациентов могут возникнуть проблемы с регистрацией, потому что многие не знают, как пользоваться, кто-то не доверяет новым технологиям.

«Но постепенно пациенты поймут удобство системы. Вспомните, когда ввели в аэропортах электронную регистрацию, пассажиры тоже не сразу научились ей пользоваться», — добавил Эрнис Тилеков.

Сегодня пациентам поликлиники начнут выдавать электронные карты. Это небольшой пластик, внешне похожий на банковскую карту.

24.kg
Фото 24.kg. Электронная карта

«Посещение лечебного заведения всегда начинается с выписки новой или выдачи существующей карточки. Бывает, она теряется, теряются анализы. Теперь вся информация будет в электронном виде», — сказал Эрнис Тилеков.

Карточка будет привязана к ИНН пациента, и выдать ее смогут как по фамилии, идентификационному номеру или специальному штрих-коду на пластиковой карте.

«Система объединяет все отделения центра: стационар, диагностическое отделение и поликлинику. Раньше врачам было необходимо ждать, пока будут готовы анализы, когда их результаты принесут на бумаге. Сейчас все сразу будет вноситься в базу. Кроме того, когда пациент зарегистрируется в очереди, врачу на компьютер поступят история его болезни, результаты анализов и другая информация», — заметил директор НЦО.

В центре утверждают, что пациенты могут не переживать за сохранность личной информации.

«Безопасность гарантирована, база находится в НЦО, связана со стационаром. У каждого доктора свой код, без него никто не сможет зайти. В ближайшее время подключим нашу систему к «Тундук», чтобы врачи из регионов с разрешения пациентов получили доступ к их историям болезни», — пояснил Эрнис Тилеков.

На первоначальном этапе пластиковые карты будут выдавать бесплатно, в будущем их стоимость может составить около 50 сомов.

Пока в НЦО сохранят бумажные карты, однако со временем от них планируют отказаться. 

Медицинская информационная система, отметили в НЦО, разработана местной компанией.
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