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Общество

Нападение на оператора «Азаттыка». Это давление на свободу слова

Медиаэксперты расценили нападение на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова как давление на свободу слова и воспрепятствование деятельности СМИ. Об этом говорится в заявлении ОФ «Центр медиаразвития».

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В общественном фонде отмечают, что этот инцидент взбудоражил медиасообщество и нарушил нормы Закона «О защите профессиональной деятельности журналиста».

«По закону не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. В этом же документе говорится, что профессиональные права, честь и достоинство журналиста охраняются законом», — подчеркивают эксперты.

Журналист при исполнении профессиональных обязанностей пользуется гарантией неприкосновенности личности.

ОФ «Центр медиаразвития» призывает власти отреагировать на случившееся, а правоохранительные органы — тщательно расследовать дело.

Уточняется, что в ЕРПП зарегистрировано три заявления — оператора, а также двух граждан, имена которых не сообщаются. Айбек Кулчуманов заявил, что неизвестные люди отобрали у него видеоаппаратуру. Второй заявитель написал, что ему на голову упал дрон; третий указал, что без соответствующего разрешения оператор снимал частную собственность.

Напомним, что 28 сентября в Оше оператор «Азаттыка» Айбек Кулчуманов снимал около дома экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова (известного как Раим-миллион). В этот момент с территории дома выбежали люди, скрутили журналисту руки и отобрали пульт от дрона, телефон и видеокамеры.
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