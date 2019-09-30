ГСБЭП получила решение суда на принудительную выемку документов из Минфина

ГСБЭП не проводила обыски в Министерстве финансов. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

Читайте по теме Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов

По его данным, проводится досудебное производство по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств. ГСБЭП поручено ускорить процесс дачи правовой оценки деятельности центра.

«В рамках досудебного производства следственные органы ГСБЭП получили решение суда на выемку документов, которое направлено в Министерство финансов. Однако оно проигнорировано отдельными работниками Минфина, и документы своевременно не представлялись. После чего следствием получено решение суда о производстве обыска, на основании которого по указанию министра финансов представлены необходимые следственным органам документы», — утверждают в ГСБЭП.

В ведомстве подчеркивают, что обыски в Министерстве финансов и кабинете министра не проводились.

Уточняется, что сегодня главу Минфина Бактыгуль Жээнбаеву ждут на допрос в Финпол в 15.00.