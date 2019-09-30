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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (171)

ГСБЭП получила решение суда на принудительную выемку документов из Минфина

ГСБЭП не проводила обыски в Министерстве финансов. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

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По его данным, проводится досудебное производство по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц и отдельных сотрудников Центра судебных представительств. ГСБЭП поручено ускорить процесс дачи правовой оценки деятельности центра.

«В рамках досудебного производства следственные органы ГСБЭП получили решение суда на выемку документов, которое направлено в Министерство финансов. Однако оно проигнорировано отдельными работниками Минфина, и документы своевременно не представлялись. После чего следствием получено решение суда о производстве обыска, на основании которого по указанию министра финансов представлены необходимые следственным органам документы», — утверждают в ГСБЭП.

В ведомстве подчеркивают, что обыски в Министерстве финансов и кабинете министра не проводились. 

Уточняется, что сегодня главу Минфина Бактыгуль Жээнбаеву ждут на допрос в Финпол в 15.00.
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