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Общество

Мэрия Бишкека продолжает бороться со стихийной торговлей на Орто-Сайском рынке

На Орто-Сайском рынке ликвидировали 20 стихийных торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Октябрьского акимиата регулярно проводят рейды на территории рынка и прилегающих улицах Юнусалиева, Суеркулова и Безымянной. Кроме того, проходят инспекции и на небольшом базарчике, находящемся между микрорайонами № 6 и 11.

Муниципалитет просит горожан не приобретать продукты питания с земли, поскольку это опасно для здоровья.

«С приходом осени открывается все больше незаконных точек продаж овощей и фруктов. Однако безопасность и качество таких продуктов гарантировать никто не может, так как товар не проходит официального контроля», — отметили в мэрии.
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