Премьера «Жамгырдан кийин». Как американка рассказала об ала-качуу и уят

Завтра в кинотеатрах Бишкека и Оша в прокат выйдет фильм «Жамгырдан кийин» («После дождя»).

Семь лет назад американка Юджиния Чанг приехала в Кыргызстан в качестве волонтера и влюбилась в страну. Она впервые столкнулась с понятием «ала-качуу», когда поехала в гости к подруге, и незнакомая женщина на улице сказала ей: «Не оставайся в селе надолго, а то украдут».

Позже Юджиния Чанг начала преподавать в местном вузе. Студентами были подростки из регионов, которые часто делились своими проблемами. Больше всего говорили о насильственном браке и отсутствии отца. Тогда американка решила показать их истории в фильме: каждый герой имеет реальный прототип, все линии сюжета взяты из чьей-то жизни.

О том, как снималось кино, откуда взяли деньги на съемки, и о будущем успехе «Жамгырдан кийин» рассказал 24.kg режиссер Чингиз Нарынов, для которого фильм стал первым полнометражным.

— Как вы узнали о готовящемся проекте? Почему согласились снять фильм?

— Сначала идея мне показалась авантюрной: люди просто так не приходят и не предлагают снять полный метр. Но, когда я прочитал сценарий, он мне очень понравился, и я понял, насколько это хорошая работа. Очень грамотная по сюжету и стилистически. Я понял серьезность намерений Юджинии Чанг и дал согласие на участие в проекте.

Фото Facebook/Citylab Production Studio. Съемки фильма «Жамгырдан кийин»

— Что было самым сложным во время съемок?

— Процесс съемок. У Юджинии не было денег для реализации проекта. Мы решили сначала сделать трейлер. Сняли его за небольшую сумму. Показали основные сцены, актеров, стиль, в котором видели фильм.

С трейлером Юджиния начала краудфандинговую кампанию. Почти год ушел на сбор средств. Несмотря на это, бюджет оставался минимально возможным для такого сценария: в фильме много актеров и различных локаций.

Снимали, бывало, с 7.00 до 4.00, чтобы максимально упаковать количество сцен, эффективно использовать съемочное время. Снимали без остановки, но было здорово и очень интересно.

Фото Facebook/Citylab Production Studio. Съемки фильма «Жамгырдан кийин»

Самой, наверное, большой трудностью стало то, что у нас много сцен под дождем. Это очень сложный вид съемок и для актеров, и для съемочной группы. В кино дождь — это обычно поливальные либо пожарные машины. Мокли техника, актеры, а вода ледяная. При этом нужно было снять разные ракурсы, несколько дублей. Ребята справлялись на отлично. Съемочная группа тоже сделала все возможное, чтобы фильм получился.

— Вы сами довольны тем, что удалось снять?

— Фильм увидело небольшое число людей. Пока отзывы положительные. Он нравится людям. Это вдохновляет. Мы очень старались сделать картину хорошо. Мне за нее ни капли не стыдно. Если ты берешься за какое-то дело, выполнить его должен максимально хорошо.

— Почему кыргызстанцам надо посмотреть «Жамгырдан кийин»?

— У фильма важная миссия — доставить кыргызстанцам послание, заложенное в истории. Послание о том, что любовь все побеждает.

Зачастую люди, когда узнают, что кино на социальную тему, думают: это низкокачественная ерунда, где просто сеют разумное, доброе, вечное. Мы постарались сделать все максимально хорошо, чтобы это была не просто поучительная история, а зрелищный, интересный фильм.

Я надеюсь, что мы с этим справились и послание дойдет до широкой аудитории.

Картину важно посмотреть кыргызстанцам просто потому, что в ней показана модель того, как должны складываться отношения в семье. Родители дают детям безусловную любовь, несмотря ни на какие обстоятельства, традиции или что-то еще. Любовь в семье выше и сильнее всего остального.