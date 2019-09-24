Мэрия продолжает судиться за детские сады

Мэрия сообщала о возврате в муниципальную собственность четырех детских садов. Но до сих пор они не отремонтированы. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.
По словам вице-мэра Уланбека Азыгалиева, ФУГИ еще не передал здание на баланс УМИ.
«По какой причине? Было же решение о передаче, только после этого пошло финансирование на ремонт?» — поинтересовался Сайдахмат Исмаилов.
Вице-мэр отметил, что управление муниципальным имуществом ведет переговоры с ФУГИ.
«На его ремонт предусматривалось 14 миллионов сомов на этот год. Деньги в бюджете, не осваиваются», — сказал он.
Подняли вопрос о двух других детских садах, ранее принадлежавших мясокомбинату и заводу «Сетунь» в Газгородке. Как отметили представители районных акимиатов, по этим объектам еще продолжаются судебные процессы.
«В этом году предусмотрели 16 миллионов сомов на его ремонт. Объект, переходящий на следующий год. В среднем на капремонт дошкольной организации требуется около 30 миллионов», — сказал он.