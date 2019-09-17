Детский сад на месте налоговой. Когда начнется строительство

Мэрия Бишкека в сентябре 2018 года пообещала построить новый детский сад на месте сгоревшего здания налоговой Первомайского района. Но пока на пустыре ничего нет. Вице-мэр Уланбек Азыгалиев рассказал 24.kg, почему задерживается строительство.
По его словам, тендер на строительство управление капстроительства объявит в ближайшие дни.
Улан Азыгалиев добавил, что задержка произошла во время проектировки, поскольку необходимо было соблюсти все нормы, предъявляемые к дошкольным организациям, и во время получения экспертного заключения.
«Это объект номер один в списке приоритетов», — отметил он.
Напомним, в советское время по этому адресу находился детский сад. В бытность главой Первомайского районного комитета компартии Бориса Богатырева он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения. Это нововведение продвигал и поддерживал писатель Чингиз Айтматов. Позднее в здание переехала налоговая служба Первомайского района Бишкека. Оно сгорело 7 апреля 2010 года.