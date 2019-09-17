Детский сад на месте налоговой. Когда начнется строительство

Мэрия Бишкека в сентябре 2018 года пообещала построить новый детский сад на месте сгоревшего здания налоговой Первомайского района. Но пока на пустыре ничего нет. Вице-мэр Уланбек Азыгалиев рассказал 24.kg, почему задерживается строительство.

По его словам, тендер на строительство управление капстроительства объявит в ближайшие дни.

Фото пресс-службы мэрии

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«Этот объект включен в титульный список на этот год. Провели большой объем работы: выполнили архитектурно-планировочное условие, получили техусловия, разработали проект, согласовали, на днях получили заключение госэкспертизы», — объяснил он.

Улан Азыгалиев добавил, что задержка произошла во время проектировки, поскольку необходимо было соблюсти все нормы, предъявляемые к дошкольным организациям, и во время получения экспертного заключения.

«Это объект номер один в списке приоритетов», — отметил он.

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В пресс-службе мэрии добавили, что посещать садик смогут 90 юных бишкекчан. В двухэтажном здании площадью 936 квадратных метров разместятся четыре детские группы. Стоимость объекта — 43 миллиона сомов. Средства будут выделены из городского бюджета. Строительство планируют завершить осенью 2020 года.

Напомним, в советское время по этому адресу находился детский сад. В бытность главой Первомайского районного комитета компартии Бориса Богатырева он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения. Это нововведение продвигал и поддерживал писатель Чингиз Айтматов. Позднее в здание переехала налоговая служба Первомайского района Бишкека. Оно сгорело 7 апреля 2010 года.