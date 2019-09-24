За восемь лет парламент принял 12 документов по приграничным конфликтам

С 2011 года Жогорку Кенеш принял восемь постановлений и четыре решения по приграничным конфликтам. Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков после заседания парламентского комитета по международным делам и обороне.

По его словам, правительство успело выполнить 80-90 процентов депутатских поручений.

«Почти все решения парламента выполняются. Все работы идут. Например, решено трансформировать 1 тысячу 200 гектаров земли в Баткенском районе. На сегодня процесс завершен по 497 гектарам в селах Ак-Сай, Кок-Таш, Ат-Татыр и Самаркандек. По остальным участкам идет проверка», — заявил Жениш Разаков.

Он отметил, что кабмин не может реализовать лишь одно решение парламента — о совместном использовании с Узбекистаном и Таджикистаном пастбищ.

«Соседи отказали, заявив, что не нуждаются в наших пастбищах», — сказал вице-премьер-министр.