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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (235)

Дело о наградном оружии. Егору Скобееву предложено сотрудничество со следствием

Заведующему сектором отдела по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Егору Скобееву предложено сотрудничество со следствием. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, пока подозреваемый не давал показаний. И согласия на сотрудничество тоже.

Егор Скобеев задержан Военной прокуратурой на прошлой неделе. Но у него случился обширный инфаркт, в связи с чем он был госпитализирован. Эту информацию 24.kg подтвердил его адвокат Башир Заидов.

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По его словам, в настоящий момент Егор Скобеев находится в больнице под конвоем.

«В день, когда моему подзащитному вручили уведомление о подозрении, у него случился обширный инфаркт. Егор Скобеев несколько дней находился в реанимации, и только вчера его перевели в общую палату», — сказал Башир Заидов.

Законность задержания чиновника адвокат отказался комментировать.

Из собственных источников 24.kg также стало известно, что следователи Военной прокуратуры провели обыск в доме у Егора Скобеева. Представители надзорного органа нашли у него охотничье оружие и патрон от автомата Калашникова. Эту информацию юрист также не стал комментировать. 

Напомним, что Егора Скобеева задержали в рамках уголовного дела, возбужденного Военной прокуратурой в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Ему предъявлено соучастие в коррупции. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО ГКНБ до 17 ноября.

Известно, что три пистолета — ТТ, CZ-75 и Ярыгина («Викинг») — незаконно были подарены гражданину России Максиму Каганскому (в криминальном мире он известен как Решала) и его жене Анастасии. Соответствующее распоряжение, будучи премьер-министром, подписывал Алмазбек Атамбаев.

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