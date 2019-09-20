14:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (130)

Юристы в ожидании даты суда. Атамбаева ждет скамья подсудимых по делу Батукаева

Алмазбека Атамбаева, главу Кыргызского научного центра гематологии Абдухалима Раимжанова, экс-генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева обвиняют в коррупции по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg рассказал адвокат бывшего президента страны Замир Жоошев.

Читайте по теме
Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили
По его словам, материалы в отношении остальных фигурантов (их 15 человок — прим. 24.kg) выделены в отдельное производство, поскольку они пошли на сделку со следствием.

Юрист отметил, что на исследование 27 томов уголовного дела выделено 8 рабочих дней. «Этого, конечно, недостаточно. Мы подписали протокол об ознакомлении, но на самом деле все тома для выстраивания линии защиты не изучили досконально», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что дело в Генпрокуратуру поступит на днях и тогда уже будет назначена дата предварительных судебных слушаний.

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции. Следствие по делу завершено.
Ссылка:
просмотров: 431
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили
Освобождение Азиза Батукаева. Индиру Джолдубаеву заключили под домашний арест
Чтобы вы не запутались. В каких преступлениях обвиняют Алмазбека Атамбаева
Аида Салянова госпитализирована с воспалением сердечной мышцы
Освобождение Азиза Батукаева. Адвоката Али Касымова отпустили под домашний арест
Освобождение Азиза Батукаева. Адвокат готов сотрудничать со следствием
Освобождение Азиза Батукаева. Кто дал показания против адвоката, рассказал сын
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Адвокаты вступились за коллегу
Освобождение Азиза Батукаева. Ирину Цопову отпустили под подписку о невыезде
Освобождение Азиза Батукаева. Аида Салянова пошла на сделку со следствием
Популярные новости
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к&nbsp;мероприятию не&nbsp;готов Сегодня стартуют Игры кочевников. Ипподром к мероприятию не готов
Ты&nbsp;самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с&nbsp;днем рождения родные Ты самый лучший, аташка! Как Атамбаева поздравили с днем рождения родные
Бизнес
Воспитанники детских домов побывали с&nbsp;экскурсией в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Воспитанники детских домов побывали с экскурсией в аэропорту «Манас»
В&nbsp;Кыргызстан приезжают экспортеры из&nbsp;Новосибирской области В Кыргызстан приезжают экспортеры из Новосибирской области
Главное IT-событие осени &laquo;КИТ-2019&raquo; уже 24&nbsp;сентября. Не&nbsp;пропусти! Главное IT-событие осени «КИТ-2019» уже 24 сентября. Не пропусти!
В&nbsp;магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА! В магазинах O!Store каждую неделю новая СКИДКА!