Юристы в ожидании даты суда. Атамбаева ждет скамья подсудимых по делу Батукаева

Алмазбека Атамбаева, главу Кыргызского научного центра гематологии Абдухалима Раимжанова, экс-генерального прокурора Индиру Джолдубаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева обвиняют в коррупции по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg рассказал адвокат бывшего президента страны Замир Жоошев.

Читайте по теме Освобождение Батукаева. Кто проходит по уголовному делу и что им предъявили 24.kg) выделены в отдельное производство, поскольку они пошли на сделку со следствием.

Юрист отметил, что на исследование 27 томов уголовного дела выделено 8 рабочих дней. «Этого, конечно, недостаточно. Мы подписали протокол об ознакомлении, но на самом деле все тома для выстраивания линии защиты не изучили досконально», — сказал Замир Жоошев.

Он добавил, что дело в Генпрокуратуру поступит на днях и тогда уже будет назначена дата предварительных судебных слушаний.

Уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший глава государства проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции. Следствие по делу завершено.