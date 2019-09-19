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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки (105)

В Лейлеке парень украл несовершеннолетнюю замуж. Суд его отпустил

Лейлекский районный суд признал виновным 22-летнего Ж.М. по статье «Принуждение лица к вступлению в брак» и назначил наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

В приговоре суда указано, что несовершеннолетняя сама села в машину к обвиняемому. Во время разговора ее украли и увезли в село Катран.

«В доме у жениха девочку принуждали выйти замуж за незнакомого ей парня. В ходе судебного заседания подсудимый вину полностью признал. Он рассказал, что действительно украл потерпевшую замуж, но после того, как она отказалась, вернул ее домой», — говорится в приговоре суда.

Пробационный надзор возложен на уголовно-исполнительную инспекцию ГСИН. Обвиняемый обязан являться туда и отмечаться по первому требованию.
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