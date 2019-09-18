Строкова vs Economist.kg. Депутат требует опровержения, но документов не дает

Депутат парламента Евгения Строкова требует опровержения от журналистов издания Economist.kg. Об этом она заявила 24.kg и добавила, что свое требование она озвучила и главному редактору информационного ресурса Дмитрию Денисенко.

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$2 миллионов оборотных средств на счету учрежденного в 2015 году фонда «Новое время» нет. И никогда не было. В подтверждение имеется справка ГНС. «Я не хочу судиться с журналистами. Но требовать опровержения буду. Это мое право. Сведения, которые они опубликовали, не соответствуют действительности», — сказала Евгения Строкова.

По ее словам,

В свою очередь Дмитрий Денисенко пояснил 24.kg, что он встречался с нардепом и сказал, что даст опровержение, но только в том случае, если она предоставит документы, подтверждающие, что счет фонда пуст. «Но она никакой справки нам так и не дала. Как вышлет, опубликуем», — подчеркнул журналист.

Финансовое издание Economist.kg провело расследование и выяснило, что у депутата парламента Евгении Строковой есть фонд с иностранным участием и оборотным капиталом в $2 миллиона. Она является его учредителем. Сама парламентарий призналась, что действительно учредитель, но без права подписи и никакого отношения к этим деньгам не имеет. Даже об их существовании якобы не подозревала.