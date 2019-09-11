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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (165)

Фонд Евгении Строковой. На счету нет $2 миллионов оборотных средств

Депутат парламента Евгения Строкова рассказала 24.kg, что получила справку от ГНС в ответ на свой запрос по поводу фонда «Новое время».

По ее словам, в документе указано, что с момента регистрации фонд предоставлял все отчеты и декларации с нулевыми показателями. «Единственные начисления — 200 сомов ежемесячно за мусор. Мне непонятно, откуда журналисты, с какого сайта взяли информацию про $2 миллиона. Но обращаться в суд или комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ я не буду», — сказала Евгения Строкова.

Финансовое издание Economist.kg провело расследование и выяснило, что у депутата парламента Евгении Строковой есть фонд с иностранным участием и оборотным капиталом в $2 миллиона. Она является его учредителем. Сама парламентарий призналась, что действительно учредитель, но без права подписи и никакого отношения к этим деньгам не имеет. Даже об их существовании якобы не подозревала.
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