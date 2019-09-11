Фонд Евгении Строковой. На счету нет $2 миллионов оборотных средств

Депутат парламента Евгения Строкова рассказала 24.kg, что получила справку от ГНС в ответ на свой запрос по поводу фонда «Новое время».
Финансовое издание Economist.kg провело расследование и выяснило, что у депутата парламента Евгении Строковой есть фонд с иностранным участием и оборотным капиталом в $2 миллиона. Она является его учредителем. Сама парламентарий призналась, что действительно учредитель, но без права подписи и никакого отношения к этим деньгам не имеет. Даже об их существовании якобы не подозревала.