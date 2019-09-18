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Общество

Правительству Кыргызстана советуют открыть предприятие по выпуску учебников

Правительству Кыргызстана советуют открыть предприятие по выпуску учебников. Об этом говорится в докладе «Булан института».

Его авторы напоминают, что Кыргызстан, будучи в составе Советского Союза, самостоятельно не занимался разработкой учебно-методических комплексов. Пользуясь учебниками и пособиями, изготовленными по госзаказу в Москве, издавал у себя лишь в ограниченном количестве книги на кыргызском языке. Учебники, поступающие из России, переводились на кыргызский и переиздавались. Вопросами переиздания занимались издательства «Мектеп» и «Илим».

Издательство «Мектеп» обанкротилось в 1998 году. Его здание, расположенное в центре города, занял бизнес-центр.

«В Казахстане есть издательство «Окуу китеп» («Учебник»), в России продолжает деятельность издательство «Просвещение». Только у нас исчезло издательство такого направления. В издательстве «Мектеп» были разные редакции, имелись свои художественные и технические редакторы, художники. Даже речи об ошибках не могло быть. Потому что ответственность была очень высокой. В то время рукописи просматривались сразу тремя разными редакторами», — отмечается в документе.

Заведующий отделом экспертизы Кыргызской академии образования Сейит Жаанбаев считает, что даже сейчас не поздно и необходимо создавать государственный издательский дом.

«К примеру, в Казахстане имеется государственный издательский дом, который отвечает за все учебники, вплоть до точек и запятых. Все соответствующие расходы оплачивает, авторам платит гонорары. Учреждение не подчиняется Министерству образования, но находится при правительстве. Мы говорим, что кыргызские авторы не могут написать учебники, но наши авторы печатаются в Казахстане. Поэтому правительство должно принять решение и открыть предприятие «Окуу китеби» («Учебники»)», — цитируют авторы доклада Сейита Жаанбаева.
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