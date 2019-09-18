По знакомству и личным связям. Как отбирают рукописи при подготовке учебников

При проведении тендеров и конкурсов по отбору рукописей особо проявляются коррупционные схемы. Об этом говорится в докладе «Булан института» по проблемам обеспеченности школьными учебниками.

По положению издательства должны предложить три варианта учебника, составив совместно с авторами три варианта рукописей. Конкурс считается проведенным лишь с участием в нем не менее трех рукописей. Координационный совет при Минобразования выбирает одну из них.

По словам научного сотрудника Академии образования Советбека Байгазиева, вопрос решается по знакомству и личным связям.

«В так называемом конкурсе преобладающим фактором выступают личные связи. Обеспечивается победа нужного человека в конкурсе. Так бывало, что рукопись поступила в академию в качестве победителя. Посмотрели и убедились в том, что она не соответствует школьной программе, не отвечает требуемым стандартам, написано безграмотно. Были выявлены сотни ошибок в содержании учебников», — цитируют его авторы доклада.

«После чего пригласили экспертов и заново начали все перерабатывать. Невооруженным глазом видно несоответствие некоторых учебников учебным программам, что они написаны на очень низком уровне. Учебники, которые были отобраны конкурсной комиссией как лучшие, заново были переписаны и выпущены. В этот момент и отказаться от них было невозможно, так как средства были уже выделены и надо было выпустить эти учебники. Начало нового учебного года уже было на носу», — отметил Советбек Байгазиев.