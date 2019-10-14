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Книга с Бакиевым. Минобразования заменит учебник новым изданием

Министерство образования и науки планирует заменить учебник истории Кыргызстана за 9-й класс новым изданием. Так 24.kg прокомментировали сообщение читателя о том, что в книге по истории президентом по-прежнему называют Курманбека Бакиева.

«Учебник «История Кыргызстана» для 9-х классов издан в 2006 году. В 2017 году к этому учебнику было издано дополнительное пособие «Суверенный Кыргызстан», — отметили в ведомстве.

В 24.kg также обратился автор учебника Муратбек Иманкулов. Он подтвердил, что в старой редакции есть упоминание Курманбека Бакиева. «Тот учебник издавался в 2006 году. Бакиев тогда был президентом. В 2014 году книга была переиздана тиражом 50 тысяч экземпляров. В 2017-м также напечатано пособие на трех языках, тиражом 100 тысяч экземпляров. Там тоже нет упоминания Курманбека Бакиева», — пояснил он.

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