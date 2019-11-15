Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса

В учебниках по чтению для второго класса рассказывается, кого простит Всевышний. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Одна из тем учебника по чтению гласит: «Что такое хорошо и что такое плохо». Удивилась, когда ребенок начал читать про Всевышнего и кого он помилует. Оказывается, авторы включили в учебник заповеди из фольклора народов Востока. Но в нем много интересных, поучительных произведений, которые достойны изучения, зачем в учебник включать подобные заповеди?» — написала она.

Читательница добавила: детям рассказывают, что Всевышний помилует начальника, которого уважали подчиненные, а также женщину, которая никогда не ссорилась.

«А еще ступор вызвали советы о том, где нельзя смеяться: в доме, где умер человек, в комнате, где читают молитвы, и на кладбище. Зачем это знать детям? Кроме того, Кыргызстан, согласно Конституции, — светское государство, зачем подобный материал младшеклассникам?» — заявила она.

Читательница недоумевает, почему Министерство образования позволяет включать в учебники религиозные темы. Тем более объяснений, зачем в книге появились упоминания Всевышнего, нет.

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