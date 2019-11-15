09:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса

В учебниках по чтению для второго класса рассказывается, кого простит Всевышний. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Одна из тем учебника по чтению гласит: «Что такое хорошо и что такое плохо». Удивилась, когда ребенок начал читать про Всевышнего и кого он помилует. Оказывается, авторы включили в учебник заповеди из фольклора народов Востока. Но в нем много интересных, поучительных произведений, которые достойны изучения, зачем в учебник включать подобные заповеди?» — написала она.

Читательница добавила: детям рассказывают, что Всевышний помилует начальника, которого уважали подчиненные, а также женщину, которая никогда не ссорилась.

«А еще ступор вызвали советы о том, где нельзя смеяться: в доме, где умер человек, в комнате, где читают молитвы, и на кладбище. Зачем это знать детям? Кроме того, Кыргызстан, согласно Конституции, — светское государство, зачем подобный материал младшеклассникам?» — заявила она.

Читательница недоумевает, почему Министерство образования позволяет включать в учебники религиозные темы. Тем более объяснений, зачем в книге появились упоминания Всевышнего, нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 624
Версия для печати
Материалы по теме
Книга с Бакиевым. Минобразования заменит учебник новым изданием
Издание учебников. На ошибках учимся или повторяем?
Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..
По знакомству и личным связям. Как отбирают рукописи при подготовке учебников
Учебники с ошибками. Зарубежные типографии отказываются платить штраф
После жалоб на Минобраз в Генпрокуратуру началась проверка типографий
Российский учебник по математике не подходит для кыргызских классов
Издатели обвинили министра образования в сговоре с типографией
Новое положение об издании учебников позволит повысить их качество
Контрафактные учебники. Что предпринимает Минобразования в борьбе с ними
Популярные новости
Мат в&nbsp;детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены Мат в детской газете. Родители бишкекских школьников возмущены
Проблесковые маячки машины патрульной милиции сбили с&nbsp;толку водителей Бишкека Проблесковые маячки машины патрульной милиции сбили с толку водителей Бишкека
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у&nbsp;дома офицера Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера
Бизнес
Успейте купить смартфон со&nbsp;скидкой! Успейте купить смартфон со скидкой!
Футбольный матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Япония. Включайте O!TV сегодня в&nbsp;17.15 Футбольный матч Кыргызстан — Япония. Включайте O!TV сегодня в 17.15
Более&nbsp;2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО &laquo;МАМ&raquo; за&nbsp;девять месяцев Более 2,7 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за девять месяцев
Пожарный расчет и&nbsp;запах дыма. Как прошли учения в&nbsp;бизнес-центре &laquo;Асыл-Таш&raquo; Пожарный расчет и запах дыма. Как прошли учения в бизнес-центре «Асыл-Таш»
15 ноября, пятница
09:00
Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобождению Азиза Батукаева Дело Атамбаева. Начинается суд по незаконному освобожде...
08:42
Суд по делу Батукаева. Атамбаеву предъявлено обвинение только по одному эпизоду
08:38
Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса
08:31
Александр Крестинин: В матче со сборной Японии мы сыграли здорово
08:26
В столичной школе № 3 не включили отопление. Дети мерзнут
14 ноября, четверг
23:53
Гибкий смартфон Motorola RAZR представили официально
23:43
Яркие моменты футбольного матча Кыргызстан — Япония
23:27
Даешь цифровизацию! Депутаты предлагают ввести онлайн-образование
23:06
Сногсшибательная россиянка, которая покоряет мир каратэ