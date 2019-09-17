Конфликт на границе. Под обстрел попала школа в селе Максат

Во время вчерашнего конфликта на кыргызско-таджикской границе под обстрел попала школа в селе Максат. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, разбиты окна, пострадали стены школы. «Хорошо, что в это время в учебном заведении не было детей. Видно, что стреляли не один раз», — рассказали сельчане.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе произошла

. Один военнослужащий с кыргызской стороны

, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана

о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.