Конфликт на границе. Под обстрел попала школа в селе Максат

Во время вчерашнего конфликта на кыргызско-таджикской границе под обстрел попала школа в селе Максат. Об этом 24.kg сообщили местные жители.
По их словам, разбиты окна, пострадали стены школы. «Хорошо, что в это время в учебном заведении не было детей. Видно, что стреляли не один раз», — рассказали сельчане.Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.