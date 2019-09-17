18:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (193)

Конфликт на границе. Под обстрел попала школа в селе Максат

Во время вчерашнего конфликта на кыргызско-таджикской границе под обстрел попала школа в селе Максат. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, разбиты окна, пострадали стены школы. «Хорошо, что в это время в учебном заведении не было детей. Видно, что стреляли не один раз», — рассказали сельчане.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и 3 погибших.
Ссылка:
просмотров: 691
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. ГКНБ просит воздержаться от провокаций
Конфликт на границе. Участники акции протеста требуют встречи с премьером
Конфликт на границе. В Лейлекской больнице остается трое пограничников
Конфликт на границе. Чиновники ответили на требования митингующих
Конфликт на границе. Таджикские СМИ сообщают о трех погибших военнослужащих
Окровавленный бронежилет и каска убитого военнослужащего. Фото
Премьер-министр КР встретился с жителями села Максат Баткенской области
Конфликт на границе. Прошла встреча пограничных представителей двух стран
Конфликт на границе. Раненых доставили в БНИЦТО
Конфликт на границе. Ситуацию на своем заседании рассмотрят депутаты парламента
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на&nbsp;русском языке Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на русском языке
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Бизнес
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет