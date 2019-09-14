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Общество

Члены временного правительства посадили саженцы в новом парке Бишкека

Члены временного правительства сегодня перед встречей с президентом Сооронбаем Жээнбековым поехали в новый парк на Южной магистрали и посадили деревья.

Как сообщил 24.kg один из членов ВП экс-премьер-министр Темир Сариев, «Зеленхоз» мэрии Бишкека приготовил для временщиков саженцы липы.

«Мы за саженцы заплатим. Нам приготовили ямки, в которые надо сажать. А представители «Зеленхоза» уже сами будут ухаживать за деревьями. Почему именно липа, я не знаю. Но, наверное, у муниципальных чиновников есть какой-то план по высадке определенных сортов деревьев», — сказал он.

Напомним, что в состав временного правительства входили Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, лидер партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков. Все, кроме Алмазбека Атамбаева, примут сегодня участие во встрече с Сооронбаем Жээнбековым.

Какая повестка дня, пока не разглашается. Встреча пройдет за закрытыми для прессы дверями. 
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