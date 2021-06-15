18:53
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Власть

Национализация имущества. Депутат просит поставить точку в спорах

Правительством уже семь лет не решается вопрос по тому, кто должен принимать решения в спорах по национализированному имуществу. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Абдумажит Юсуров.

Читайте по теме
У лишившихся по декретам 2010 года имущества есть шанс оспорить национализацию

По его словам, Конституционная палата еще в 2014 году вынесла определение, что делом должно заниматься правительство. Кабинет министров обязали предусмотреть правовой механизм решения вопросов о возвращении или отказе в возвращении национализированного имущества бывшим владельцам либо по компенсациям. Этот вопрос постоянно поднимается, но решения так и нет. Сначала правительство создает межведомственную комиссию, которая должна была вынести решение, потом обсуждался вопрос о том, что ставить точку в вопросе должны суды.

Заместитель министра Зарема Аскарова рассказала, что по решению Конституционной палаты суды не могут выносить решения по национализированному имуществу. При этом правительством на основе действующего законодательства уже разработан механизм решения проблемы.

«Было определено, что создается межведомственная рабочая комиссия. Она выносит рекомендации по спорным объектам национализированного имущества, которые должны быть одобрены правительством. Но правительство может и не согласиться с мнением комиссии. И вот уже решение кабмина о согласии или несогласии этого правительства может быть предметом спора в суде. Раз правительство уполномочило комиссию решить вопрос, то она должна уже вынести какое-то решение и представить его правительству», — высказала свою точку зрения заместитель министра юстиции.

При этом она отметила, что разработанный Министерством экономики законопроект на эту тему фактически повторяет нормы Гражданско-процессуального кодекса.

Депутат Абдумажит Юсуров обратил внимание, что Генеральная прокуратура ранее тоже озвучивала свою точку зрения. Она говорила, что решение по спорным объектам, которые национализировали декретами временного правительства, должен принимать суд. Но это же ведомство не было против законопроекта Минэкономики.

«Решение Конституционной палаты исполняется уже семь лет, и все время заходим в тупик. Вопрос правительством никоим образом не решается. Сегодня мы слышим разные мнения, разные позиции органов государственной власти. Я считаю, что этот вопрос нужно вынести на палату, рассмотреть и поставить точку. Сегодня высшее руководство страны говорит о защите бизнеса, поддержке предпринимателей и привлечении инвестиций. Все эти вопросы связаны. Мы должны вернуть доверие инвесторов, которое было потеряно», — заключил Абдумажит Юсуров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197771/
просмотров: 439
Версия для печати
Материалы по теме
Ошские события. Как волонтеры город восстанавливали
Июньские события 2010 года: членов временного правительства могут привлечь
У лишившихся по декретам 2010 года имущества есть шанс оспорить национализацию
Сотрудники прокуратуры чаще остальных мужчин в Кыргызстане уходят в декрет
Четыре часа диалога. О чем говорили члены временного правительства с президентом
Члены временного правительства посадили саженцы в новом парке Бишкека
Фото дня. Члены временного правительства без Атамбаева и Омуркулова
О болевых точках. Президент решил выслушать мнение временного правительства
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
Временное правительство 2010 года. Что стало с известными политиками
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова В ГКНБ показали имущество начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова
Депутат Самат Ибраев о&nbsp;своем сыне: В&nbsp;семье не&nbsp;бывает без недостатков Депутат Самат Ибраев о своем сыне: В семье не бывает без недостатков
Омурбеку Бабанову не&nbsp;дают свидания с&nbsp;супругой. Адвокаты обратились в&nbsp;суд Омурбеку Бабанову не дают свидания с супругой. Адвокаты обратились в суд
Итоги визита Садыра Жапарова в&nbsp;Турцию. Комментарий политолога Марса Сариева Итоги визита Садыра Жапарова в Турцию. Комментарий политолога Марса Сариева
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
18:46
В Оше стартовал турнир на кубок мэра города по национальной игре тогуз коргоол В Оше стартовал турнир на кубок мэра города по национал...
18:30
16 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
В Кыргызстане готовятся принять свой закон о криптовалютах
18:14
Бесплатные консультации. Турбизнес Кыргызстана учат внедрять зеленые технологии
18:07
Счет 5:1. Сборная Японии забила очередные голы в ворота Кыргызстана