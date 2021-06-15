Национализация имущества. Депутат просит поставить точку в спорах

Правительством уже семь лет не решается вопрос по тому, кто должен принимать решения в спорах по национализированному имуществу. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Абдумажит Юсуров.

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По его словам, Конституционная палата еще в 2014 году вынесла определение, что делом должно заниматься правительство. Кабинет министров обязали предусмотреть правовой механизм решения вопросов о возвращении или отказе в возвращении национализированного имущества бывшим владельцам либо по компенсациям. Этот вопрос постоянно поднимается, но решения так и нет. Сначала правительство создает межведомственную комиссию, которая должна была вынести решение, потом обсуждался вопрос о том, что ставить точку в вопросе должны суды.

Заместитель министра Зарема Аскарова рассказала, что по решению Конституционной палаты суды не могут выносить решения по национализированному имуществу. При этом правительством на основе действующего законодательства уже разработан механизм решения проблемы.

«Было определено, что создается межведомственная рабочая комиссия. Она выносит рекомендации по спорным объектам национализированного имущества, которые должны быть одобрены правительством. Но правительство может и не согласиться с мнением комиссии. И вот уже решение кабмина о согласии или несогласии этого правительства может быть предметом спора в суде. Раз правительство уполномочило комиссию решить вопрос, то она должна уже вынести какое-то решение и представить его правительству», — высказала свою точку зрения заместитель министра юстиции.

При этом она отметила, что разработанный Министерством экономики законопроект на эту тему фактически повторяет нормы Гражданско-процессуального кодекса.

Депутат Абдумажит Юсуров обратил внимание, что Генеральная прокуратура ранее тоже озвучивала свою точку зрения. Она говорила, что решение по спорным объектам, которые национализировали декретами временного правительства, должен принимать суд. Но это же ведомство не было против законопроекта Минэкономики.

«Решение Конституционной палаты исполняется уже семь лет, и все время заходим в тупик. Вопрос правительством никоим образом не решается. Сегодня мы слышим разные мнения, разные позиции органов государственной власти. Я считаю, что этот вопрос нужно вынести на палату, рассмотреть и поставить точку. Сегодня высшее руководство страны говорит о защите бизнеса, поддержке предпринимателей и привлечении инвестиций. Все эти вопросы связаны. Мы должны вернуть доверие инвесторов, которое было потеряно», — заключил Абдумажит Юсуров.