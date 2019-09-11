13:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

О болевых точках. Президент решил выслушать мнение временного правительства

Президент страны решил встретиться с членами временного правительства, сформированного в Кыргызстане после смены власти 7 апреля 2010 года. Сооронбай Жээнбеков пригласил политиков в государственную резиденцию «Ала-Арча» 14 сентября. Информацию 24.kg подтвердил один из членов ВП, экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, повестка дня пока не известна, но отметил, что это хорошая возможность обменяться мнениями по текущей общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и обозначить болевые точки.

Напомним, в состав временного правительства входили Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков. Все, кроме Алмазбека Атамбаева, примут участие во встрече с главой государства.

Известно, что в День независимости, 31 августа, Сооронбай Жээнбеков приглашал на чашку чая всех экс-премьер-министров и бывших спикеров парламента. Встреча проходила за закрытыми для прессы дверями. 
Ссылка:
просмотров: 1318
Версия для печати
Материалы по теме
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
Временное правительство 2010 года. Что стало с известными политиками
В ГКНБ Кыргызстана не знают про допрос Эмиля Уметалиева
Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев презентовал книгу «Временное правительство»
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 сентября
Чему равен косинус? Кандидат в&nbsp;министры образования не&nbsp;смог ответить на&nbsp;вопрос Чему равен косинус? Кандидат в министры образования не смог ответить на вопрос
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
Евгения Строкова о&nbsp;$2&nbsp;миллионах на&nbsp;счету фонда, учредителем которого является Евгения Строкова о $2 миллионах на счету фонда, учредителем которого является
Бизнес
Новая карта ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; соответствует исламским принципам финансирования Новая карта ИФЦ «Бакай Банка» соответствует исламским принципам финансирования
Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников Кыргызтелеком обеспечит техническую поддержку Национальных игр кочевников
Кыргызтелеком в&nbsp;2019 году подключил к&nbsp;интернету 1&nbsp;тысячу 564 объекта Кыргызтелеком в 2019 году подключил к интернету 1 тысячу 564 объекта
Вместе дешевле! Знаете&nbsp;ли вы, сколько ваша семья тратит на&nbsp;связь ежемесячно? Вместе дешевле! Знаете ли вы, сколько ваша семья тратит на связь ежемесячно?