О болевых точках. Президент решил выслушать мнение временного правительства

Президент страны решил встретиться с членами временного правительства, сформированного в Кыргызстане после смены власти 7 апреля 2010 года. Сооронбай Жээнбеков пригласил политиков в государственную резиденцию «Ала-Арча» 14 сентября. Информацию 24.kg подтвердил один из членов ВП, экс-премьер-министр Темир Сариев.

По его словам, повестка дня пока не известна, но отметил, что это хорошая возможность обменяться мнениями по текущей общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и обозначить болевые точки.

Напомним, в состав временного правительства входили Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков. Все, кроме Алмазбека Атамбаева, примут участие во встрече с главой государства.

Известно, что в День независимости, 31 августа, Сооронбай Жээнбеков приглашал на чашку чая всех экс-премьер-министров и бывших спикеров парламента. Встреча проходила за закрытыми для прессы дверями.