Цифра дня. В Кыргызстане действует 475 лицензий на добычу золота

На первое полугодие 2019-го общее количество действующих лицензий на право пользования недрами составляет 2 тысячи 440. Об этом сообщает Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Из них на золото — 475, металл — 104, уголь — 326, нефть — 58, нерудные ископаемые — 1 тысяча 62, воду — 415. На поиск ископаемых действует 227 лицензий, разведку — 915, разработку — 1 тысяча 298.

С начала года поступило 182 заявки на получение лицензии на право пользования недрами. Всего проведено 24 заседания Комиссии по вопросам лицензирования недропользования, на которых рассмотрено 1 тысяча 237 вопросов по действующим лицензиям, из них 203 приостановили, 222 аннулировали.