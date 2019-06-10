Состояние Зарылбека Рысалиева до сих пор тяжелое. Врачи не дают прогнозов

Состояние депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева остается стабильно тяжелым. Об этом 24.kg сообщили в клинической больнице управления делами президента.

Парламентарий до сих пор лежит в реанимационном отделении.

«У пациента внятная, но заторможенная речь. В ближайшее время мы соберем консилиум, который определит тактику лечения. Пациенту поставлен диагноз «острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза». Это последствия дважды перенесенного им инсульта. Возможно, это связано со стрессом и сахарным диабетом. Прогнозов мы дать не можем», — сказали редакции.

Зарылбека Рысалиева госпитализировали после допроса в МВД, куда его вызвали в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Медики исключили повторный инсульт.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Позже Шамилю Атаханову изменили меру пресечения на не связанную с арестом.