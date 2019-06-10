11:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (65)

Состояние Зарылбека Рысалиева до сих пор тяжелое. Врачи не дают прогнозов

Состояние депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева остается стабильно тяжелым. Об этом 24.kg сообщили в клинической больнице управления делами президента.

Парламентарий до сих пор лежит в реанимационном отделении.

«У пациента внятная, но заторможенная речь. В ближайшее время мы соберем консилиум, который определит тактику лечения. Пациенту поставлен диагноз «острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза». Это последствия дважды перенесенного им инсульта. Возможно, это связано со стрессом и сахарным диабетом. Прогнозов мы дать не можем», — сказали редакции.

Зарылбека Рысалиева госпитализировали после допроса в МВД, куда его вызвали в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Медики исключили повторный инсульт.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Позже Шамилю Атаханову изменили меру пресечения на не связанную с арестом.
Ссылка:
просмотров: 1024
Версия для печати
Материалы по теме
Врачи исключили новый инсульт у депутата Зарылбека Рысалиева
Освобождение Азиза Батукаева. В прокуратуре опровергли арест депутата Рысалиева
Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбеку Рысалиеву стало плохо на допросе
Освобождение Азиза Батукаева. Зарылбека Рысалиева вызвали на допрос в МВД
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Допрошен депутат Зарылбек Рысалиев
В Бишкеке 850 объектов построили незаконно
«Не депутат, а осужденный преступник». Рысалиев против привилегий Текебаеву
В Жогорку Кенеше критикуют мэра Бишкека
Депутат предлагает переименовать все районы Бишкека. Люди против
Аэропорты Кыргызстана могут отдать турецкой компании TAV Airports Holding
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи