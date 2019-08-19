Освобождение Азиза Батукаева. Адвокат готов сотрудничать со следствием

В МВД пояснили, почему в рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева арестован 80-летний юрист Али Касымов и в чем именно он подозревается.

Читайте по теме Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Адвокаты вступились за коллегу

По версии следствия, в ходе досудебного производства установлено, что адвокат получал от заинтересованных людей деньги и передавал их с целью незаконного освобождения Батукаева должностным лицам, выступая в качестве посредника. «При этом Али Касымов не осуществлял профессиональную адвокатскую защиту семьи Батукаевых», — уточняют в МВД.

Подозреваемый, как отметили в МВД, вместе со своим защитником обратились с ходатайством о заключении процессуального соглашения о сотрудничестве.

Рассматривается вопрос изменения меры пресечения в отношении него.

Ранее сын юриста Мурад Касымов заявил журналистам, что показания против его отца дал экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По делу проходят врачи, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, бывшие министр здравоохранения Динара Сагинбаева, советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев, вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, спецпрокурор Майрамбек Акматалиев, генпрокурор Аида Салянова и другие.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника — бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев — бесследно исчез. Его объявили в розыск.