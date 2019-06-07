Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии

Состояние депутата парламента Зарылбека Рысалиева стабильно тяжелое. Об этом 24.kg сообщили в Клинической больнице аппарата президента.

Уточняется, что Зарылбек Рысалиев ранее перенес два инсульта, страдает гипертонической болезнью, а также сахарным диабетом.

«Состояние пациента тяжелое. Ему сделали МРТ. Точный диагноз — третий инсульт или прединсультное состояние — покажет результат МРТ», — сообщили редакции.

Сегодня Зарылбека Рысалиева вызвали на допрос в следственное управление МВД в рамках уголовного дела по незаконному освобождению Азиза Батукаева. После допроса депутату стало плохо и его госпитализировали.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиеваотпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.