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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (45)

Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора

В рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева задержан сотрудник прокуратуры. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что прокурор М.А. в 2013 году был спецпрокурором. Сейчас, по данным источников, он работает в прокуратуре Нарынской области.

«Решением Первомайского районного суда М.А. избрана мера пресечения, не связанная с арестом», — заявили редакции.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. Позже Динару Сагинбаеву отпустили под домашний арест.
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