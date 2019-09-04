Глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев возместил расходы на поисково-спасательную операцию. Об этом сообщила пресс-секретарь РКФР Бегимай Азимжанова.
По ее данным, Эркин Асрандиев планировал переплыть озеро. Это был благотворительный заплыв, организованный общественным фондом «Салам КG». Благодаря его поступку Чолпон-Атинской городской больнице подарили карету скорой помощи. Глава РКФР подготовился к очередному заплыву как следует. Были сверены все прогнозы погоды, исходя из этого выбрана оптимальная дата заплыва. У него было все необходимое: две лодки сопровождения, спасательные жилеты, буи, фонари, питание. Но между селами Тору-Айгыр и Кара-Талаа внезапно разыгрался шторм.
В 18.00 Эркина Асрандиева потеряли из виду. На место поисков отправили два теплохода, катер и 16 спасателей МЧС. В итоге около полуночи глава РКФР доплыл до южного берега, пробыв в воде 19 часов. А примерно в 2.00 ночи он встретил спасателей.
«Сам Эркин Шамшудинович, как только пришел в себя, поблагодарил всех, кто принимал участие в его поисках, поддерживал и помогал. В поисково-спасательной операции участвовали 17 спасателей, в том числе шесть водолазов. Расходы восстановлены, в том числе на горючее, использованное в ходе поисков, —