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Общество

Эркин Асрандиев возместил расходы на поисково-спасательную операцию

Глава Российско-Кыргызского фонда развития Эркин Асрандиев возместил расходы на поисково-спасательную операцию. Об этом сообщила пресс-секретарь РКФР Бегимай Азимжанова.

По ее данным, Эркин Асрандиев планировал переплыть озеро. Это был благотворительный заплыв, организованный общественным фондом «Салам КG». Благодаря его поступку Чолпон-Атинской городской больнице подарили карету скорой помощи. Глава РКФР подготовился к очередному заплыву как следует. Были сверены все прогнозы погоды, исходя из этого выбрана оптимальная дата заплыва. У него было все необходимое: две лодки сопровождения, спасательные жилеты, буи, фонари, питание. Но между селами Тору-Айгыр и Кара-Талаа внезапно разыгрался шторм.

В 18.00 Эркина Асрандиева потеряли из виду. На место поисков отправили два теплохода, катер и 16 спасателей МЧС. В итоге около полуночи глава РКФР доплыл до южного берега, пробыв в воде 19 часов. А примерно в 2.00 ночи он встретил спасателей.

«Сам Эркин Шамшудинович, как только пришел в себя, поблагодарил всех, кто принимал участие в его поисках, поддерживал и помогал. В поисково-спасательной операции участвовали 17 спасателей, в том числе шесть водолазов. Расходы восстановлены, в том числе на горючее, использованное в ходе поисков, — 400 литров госрезиденции и 600 литров местным властям. В МЧС от возмещения расходов отказались, и Эркин Шамшудинович подарит им водолазное снаряжение», — рассказала Бегимай Азимжанова.
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