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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Кыргызстан сегодня отмечает 28-летие со дня обретения независимости. Верховный Совет республики 31 августа 1991 года принял Декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР.

За почти три десятка лет Кыргызстан пережил многое. Были и взлеты, и падения, и свержения президентов, и поиски своего пути развития. Но, несмотря ни на что, страна продолжает двигаться вперед.

Однако не будем сегодня о грустном. День независимости — главный государственный праздник Кыргызстана, праздник национального единства и согласия.

Кыргызстану хочется пожелать процветания, а всем нам, его гражданам, мира, счастья, благополучия и стойкости!
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