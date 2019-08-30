Учения десантников с прыжками из вертолета и самолета прошли в Кыргызстане

На базе войсковой части 23565 состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ и самолета Ан-26 с высоты 800 метров. Об этом сообщило управление информационного обеспечения Генерального штаба ВС КР.
По его данным, над аэродромом военно-воздушной базы из вертолета Ми-8МТ десантировались более 60 военнослужащих, из них 20 человек прыгали первый раз.
Прыжки из самолета Ан-26 стали первыми за последний 21 год. Они сложнее, чем из вертолета, так как скорость выброски десанта значительно выше и требует от парашютистов больших навыков и умения в десантировании.
В Генштабе отметили, что учебно-тренировочные прыжки — один из элементов подготовки к учениям ОДКБ «Центр-2019».