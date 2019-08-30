Учения десантников с прыжками из вертолета и самолета прошли в Кыргызстане

На базе войсковой части 23565 состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ и самолета Ан-26 с высоты 800 метров. Об этом сообщило управление информационного обеспечения Генерального штаба ВС КР.

По его данным, над аэродромом военно-воздушной базы из вертолета Ми-8МТ десантировались более 60 военнослужащих, из них 20 человек прыгали первый раз.

До десантирования они прошли обязательную наземную подготовку со сдачей зачетов по знаниям материальной части, общего устройства парашюта, мер безопасности.

Прыжки из самолета Ан-26 стали первыми за последний 21 год. Они сложнее, чем из вертолета, так как скорость выброски десанта значительно выше и требует от парашютистов больших навыков и умения в десантировании.















В Генштабе отметили, что учебно-тренировочные прыжки — один из элементов подготовки к учениям ОДКБ «Центр-2019».