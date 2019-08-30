11:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Учения десантников с прыжками из вертолета и самолета прошли в Кыргызстане

На базе войсковой части 23565 состоялись учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета Ми-8МТ и самолета Ан-26 с высоты 800 метров. Об этом сообщило управление информационного обеспечения Генерального штаба ВС КР.

По его данным, над аэродромом военно-воздушной базы из вертолета Ми-8МТ десантировались более 60 военнослужащих, из них 20 человек прыгали первый раз. 

До десантирования они прошли обязательную наземную подготовку со сдачей зачетов по знаниям материальной части, общего устройства парашюта, мер безопасности.

Прыжки из самолета Ан-26 стали первыми за последний 21 год. Они сложнее, чем из вертолета, так как скорость выброски десанта значительно выше и требует от парашютистов больших навыков и умения в десантировании.

В Генштабе отметили, что учебно-тренировочные прыжки — один из элементов подготовки к учениям ОДКБ «Центр-2019».
Ссылка:
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, а также об очередном призыве
Кыргызстанцы победили в международном конкурсе «Десантный взвод — 2019»
Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Кыргызстана
Подписан указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Кыргызстана
Алия Абдырахманова: Служить в спецназе решится не каждый мужчина
Инциденты в армии Кыргызстана происходят из-за непрофессионализма командиров
ЧП в войсковой части № 30295. Командир освобожден от должности
Кыргызские пилоты на вертолетах Ми-8 показали свое мастерство
БМП vs легковушка. В Беларуси произошло ДТП
В столовой войсковой части в Балыкчи подают мясо с червями
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с&nbsp;мужем Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;ГУОБДД рассказали подробности аварии, в&nbsp;которой погиб сын Садыра Жапарова В ГУОБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб сын Садыра Жапарова
Бизнес
В&nbsp;августе заработало более 150 новых базовых станций 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;регионах В августе заработало более 150 новых базовых станций 4G LTE от О! в регионах
Кредиты для бизнеса от&nbsp;БТА Банка Кредиты для бизнеса от БТА Банка
O! Safe Kids&nbsp;&mdash; защита ваших детей в&nbsp;интернете! O! Safe Kids — защита ваших детей в интернете!
Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по&nbsp;кок-бору Компания MegaCom выступила генеральным партнером турнира по кок-бору