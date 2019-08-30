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Общество

Подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле объявят в международный розыск

Поиски Сергея Смирнова, застрелившего двух человек в лагере «Хан-Тенири» в Иссык-Кульской области, результатов не дали. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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По данным ведомства, Сергей Смирнов был объявлен в розыск по стране еще 10 июля. Однако его так и не нашли. «Он сирота, друзей нет. Да еще и горы хорошо знает. На всех КПП его ориентировка. Но безрезультатно. УВД региона направит материалы в МВД. Объявлять в международный розыск — их прерогатива», — пояснили в УВД области.

Напомним, 5 июля в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.
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