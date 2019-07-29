Подозреваемого в двойном убийстве на Иссык-Куле не могут найти более трех недель

Милиционеры Иссык-Кульского УВД больше трех недель не могут выйти на след подозреваемого в двойном убийстве в лагере «Хан-Тенири». Отметим, что Сергей Смирнов объявлен в государственный розыск. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

К поискам подключились и пограничники. На всех погранзаставах имеются ориентировки на Сергея Смирнова. В милиции не знают, покинул ли он Кыргызстан. Уйти он мог только через кыргызско-казахскую границу. В международный розыск он пока не объявлен.

Напомним, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек и взял в заложники сотрудницу противочумной станции. На следующее утро Сергей Смирнов отпустил ее, женщина не пострадала.