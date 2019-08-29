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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (172)

Адвокат Курсана Асанова о предвзятом и необъективном ведении следствия

Адвокат бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Икрамидин Айткулов заявил 24.kg, что глава МВД Кашкар Джунушалиев должен быть отстранен от занимаемой должности.

По его словам, идет массированное давление на следователей со стороны руководства МВД, нарушаются нормы УПК. Следователи берут подписку о неразглашении, а сами распространяют сведения, требующие проверки.

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«Как это понимать? Ведь пишут в утвердительной форме: «этот передал, тот забрал». А начал это министр. Еще до того как материалы поступили в прокуратуру, Кашкар Джунушалиев передал СМИ информацию, объявив Курсана Асанова предателем. Получается, что сначала следователи назвали его преступником, а потом бросились доказывать вину. Но это в корне неправильно. Презумпцию невиновности никто не отменял», — подчеркнул Икрамидин Айткулов.

Он добавил, что Кашкара Джунушалиева должны уволить. Юрист готовит обращение к депутатам Жогорку Кенеша, чтобы проверили деятельность министра и проанализировали, как ведут следствие, почему происходит намеренная утечка информации. «Если к этому причастны члены следственной группы, то они должны за это ответить», — сказал Икрамидин Айткулов.

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Он недоумевает, по какой причине объявлен в розыск сын Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанов. «Если к нему были вопросы, почему не вызывали раньше и не допрашивали? На каком основании он вдруг оказался в розыске? Даже если он куда-то и выехал, то имел на это полное право. Он не подследственный. Целая кампания по очернению идет», — считает Икрамидин Айткулов.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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