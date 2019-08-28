Подрядчик при реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта сталкивается со старыми подземными коммуникациями, которые не были отражены при разработке проектов технических условий. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.
По его данным, в ходе проектирования и получения технических условий выявили, что большинство ранее уложенных подземных линий коммуникаций не внесены и не отражены в генеральных планах на уровне района.
«Со стороны Министерства транспорта и дорог отмеченные неудобства для пользователей автомобильной дороги будут внесены необходимые корректирующие меры в работе подрядчика для обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации дискомфорта для водителей», — отметили в ведомстве.
В Минтрансе рассказали, что строительство пяти новых подземных переходов завершили на 90 процентов. Параллельно идет ремонт существующих подземных переходов.
В 2019 году планируется завершить основной ремонт, чтобы пользоваться подземными переходами возле школ.
«Несоблюдение температурного режима легко приводит к изменению асфальтобетонного покрытия. Соблюдать технологии в неблагоприятных погодных условиях очень сложно, тем не менее подрядчик старается минимизировать дискомфорт водителей и соблюдать технологию строительных работ. Сейчас основная техника задействована в селе Садовом, где готовится земляное полотно для укладки основания, чтобы сократить отставание от графика работ», — подчеркнули в Минтрансе.
«На всем протяжении проектного участка установлены предупреждающие дорожные знаки, которые информируют водителей о строительных работах на участке и предписывают соблюдать определенный скоростной режим. На остальных участках подрядчик строит искусственные сооружения, мосты, переносит опоры линий электропередачи и связи. После завершения этих работ подрядчик приступит к земляным работам и возведению дорожной одежды», — заключили в Министерстве транспорта и дорог.