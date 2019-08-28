Подрядчик при реконструкции автодороги Бишкек — Кара-Балта сталкивается со старыми подземными коммуникациями, которые не были отражены при разработке проектов технических условий. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, в ходе проектирования и получения технических условий выявили, что большинство ранее уложенных подземных линий коммуникаций не внесены и не отражены в генеральных планах на уровне района.

«Со стороны Министерства транспорта и дорог отмеченные неудобства для пользователей автомобильной дороги будут внесены необходимые корректирующие меры в работе подрядчика для обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации дискомфорта для водителей», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе рассказали, что строительство пяти новых подземных переходов завершили на 90 процентов. Параллельно идет ремонт существующих подземных переходов.

В 2019 году планируется завершить основной ремонт, чтобы пользоваться подземными переходами возле школ.

Также в ведомстве объяснили, почему в 2018 году не уложили второй слой асфальта. В конце четвертого квартала 2018-го температура воздуха была ниже нормы, поэтому подрядчику пришлось приостановить работы для соблюдения технологии.

«Несоблюдение температурного режима легко приводит к изменению асфальтобетонного покрытия. Соблюдать технологии в неблагоприятных погодных условиях очень сложно, тем не менее подрядчик старается минимизировать дискомфорт водителей и соблюдать технологию строительных работ. Сейчас основная техника задействована в селе Садовом, где готовится земляное полотно для укладки основания, чтобы сократить отставание от графика работ», — подчеркнули в Минтрансе.

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Что касается вскрытия асфальтобетонного покрытия на отдельных участках, где асфальт положили в прошлом году, то сделали это специально. Вырезка асфальтобетонного покрытия размером 50 на 50 сантиметров выполнена там, где установят решетки смотровых люков водопропускных труб. Благодаря им трубы можно будет чистить.

«На всем протяжении проектного участка установлены предупреждающие дорожные знаки, которые информируют водителей о строительных работах на участке и предписывают соблюдать определенный скоростной режим. На остальных участках подрядчик строит искусственные сооружения, мосты, переносит опоры линий электропередачи и связи. После завершения этих работ подрядчик приступит к земляным работам и возведению дорожной одежды», — заключили в Министерстве транспорта и дорог.