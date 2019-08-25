В конце июля Министерство транспорта и дорог сообщило, что все спорные вопросы по дороге Бишкек — Кара-Балта улажены. Обещали и проведение работ по графику. Но так ли это на самом деле?
По последнему промежуточному сертификату на оплату за выполненные работы подрядчику оплатили $27,1 миллиона (с учетом аванса), или 38,6 процента от контрактной стоимости.
Корреспондент 24.kg проехала по дороге и посмотрела, как обстоят дела на объекте.
Второй слой и новые каналы
На выезде из Бишкека прямо радуется глаз. Работы в разгаре. Первый слой асфальта здесь положили еще в 2018 году, тут же установили бордюры. Между водителями пополз слух, что второй слой уложат в последний момент, после завершения работ на остальных участках трассы.
Однако второй слой асфальта начали укладывать в этом году.
Мы застали момент работ на одной из полос в селе Гавриловка.
Интересно, что не строят подземные пешеходные переходы. Всего месяц-полтора назад именно на этих участках было много техники и рабочих.
Вся техника в Садовом
Оказалось, технику и рабочих задействовали на ремонте трассы в селе Садовом. Практически везде здесь ведут какие-то строительные работы. Именно на этом участке мы заметили больше всего техники и рабочих.
Почти на всем отрезке дороги в селе сняли асфальт. Грузовики завозят новую землю, катки ее утрамбовывают. Идет обустройство дорожной одежды. Следующий этап — укладка первого слоя асфальта.
С начала 2019 года выполнены работы по устройству основания дороги протяженностью 15,3 километра, на 14,1 километра уложена органоминеральная смесь (черный щебень) и 15,2 километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
В селе Садовом масштабы работы хорошо видны. Снимать старый асфальт здесь начали не больше месяца назад, а на некоторых участках дороги уже новое покрытие.
Подземные пешеходки, ямы и вырванные колеса
Интересно, что работы по строительству подземных пешеходных переходов приостановили на всей трассе. Только в селе Петропавловка Жайылского района были рабочие, которые заливали ступеньки в переходе цементом. Входы в остальные подземки закрыты.
Поездка по селу Петровка Московского района стала неприятным открытием. Напомним, работы по реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта начали именно здесь. Через год здесь же появились и первые ямы. Нет, асфальт не провалился под тяжестью большегрузов.
На новой трассе ровные квадратные ямы размером 50 на 50 сантиметров вырыли сами дорожники.
Появились они там, где в прошлом году строили водоотводные каналы. В начале года в Петровке уже снимали новый асфальт в месте, где был канал. Теперь появились ямы сразу в нескольких местах. Первым «счастливчиком», который оценил «сюрприз», стал Volkswagen Golf — влетел в яму и вырвал колесо.
Движение по трассе на этих участках перекрыли, строители снова что-то меняют. Более чем странная картина. Времени на то, чтобы все сделать, было достаточно. Кроме того, вскрытие уложенного только в прошлом году асфальта тоже не добавляет оптимизма.
Дальше практически до самой Кара-Балты водители могут вздохнуть спокойно. Почти везде новый асфальт. Местами, правда, только один слой. Перепады в таких точках ощутимые. Зазевавшийся водитель вполне сможет почувствовать на себе все прелести прыжков по бездорожью.
Там, где уложен асфальт, нарисовали разметку. Немного странное решение: во многих местах еще нет второго слоя.
Работы по реконструкции дороги планируют завершить в 2020 году.
На трассе есть и нетронутые участки. Так что весь следующий год поездка из Кара-Балты в Бишкек и обратно по-прежнему будет тем еще квестом.