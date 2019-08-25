В конце июля Министерство транспорта и дорог сообщило, что все спорные вопросы по дороге Бишкек — Кара-Балта улажены. Обещали и проведение работ по графику. Но так ли это на самом деле?

По последнему промежуточному сертификату на оплату за выполненные работы подрядчику оплатили $27,1 миллиона (с учетом аванса), или 38,6 процента от контрактной стоимости.

Корреспондент 24.kg проехала по дороге и посмотрела, как обстоят дела на объекте.

Второй слой и новые каналы

На выезде из Бишкека прямо радуется глаз. Работы в разгаре. Первый слой асфальта здесь положили еще в 2018 году, тут же установили бордюры. Между водителями пополз слух, что второй слой уложат в последний момент, после завершения работ на остальных участках трассы.

Однако второй слой асфальта начали укладывать в этом году.

Мы застали момент работ на одной из полос в селе Гавриловка.

В Сокулукском районе сейчас активные подготовительные работы. В Сокулуке рабочие строят новые водоотводные каналы, а при выезде из села практически завершили работы по расширению моста.

Интересно, что не строят подземные пешеходные переходы. Всего месяц-полтора назад именно на этих участках было много техники и рабочих.

Вся техника в Садовом

Оказалось, технику и рабочих задействовали на ремонте трассы в селе Садовом. Практически везде здесь ведут какие-то строительные работы. Именно на этом участке мы заметили больше всего техники и рабочих.

Кое-где на дороге ремонтируют водоотводные каналы. Новые сооружения устанавливают практически впритык к жилым домам. Однако местные жители на такие неудобства не жалуются, говорят, каналы здесь были и в советское время. А сейчас их просто обновляют, чтобы избежать подтоплений в будущем.

Почти на всем отрезке дороги в селе сняли асфальт. Грузовики завозят новую землю, катки ее утрамбовывают. Идет обустройство дорожной одежды. Следующий этап — укладка первого слоя асфальта.

С начала 2019 года выполнены работы по устройству основания дороги протяженностью 15,3 километра, на 14,1 километра уложена органоминеральная смесь (черный щебень) и 15,2 километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В селе Садовом масштабы работы хорошо видны. Снимать старый асфальт здесь начали не больше месяца назад, а на некоторых участках дороги уже новое покрытие.

Подземные пешеходки, ямы и вырванные колеса

Интересно, что работы по строительству подземных пешеходных переходов приостановили на всей трассе. Только в селе Петропавловка Жайылского района были рабочие, которые заливали ступеньки в переходе цементом. Входы в остальные подземки закрыты.

Подготовительные работы к будущему расширению дороги начались и в селе Беловодском. На въезде практически расширили мост. В центре села часть дороги огородили для реконструкции водопропускных труб. Завершают возведение нового моста через реку Ак-Суу.

Поездка по селу Петровка Московского района стала неприятным открытием. Напомним, работы по реконструкции дороги Бишкек — Кара-Балта начали именно здесь. Через год здесь же появились и первые ямы. Нет, асфальт не провалился под тяжестью большегрузов.

На новой трассе ровные квадратные ямы размером 50 на 50 сантиметров вырыли сами дорожники.

Появились они там, где в прошлом году строили водоотводные каналы. В начале года в Петровке уже снимали новый асфальт в месте, где был канал. Теперь появились ямы сразу в нескольких местах. Первым «счастливчиком», который оценил «сюрприз», стал Volkswagen Golf — влетел в яму и вырвал колесо.

Движение по трассе на этих участках перекрыли, строители снова что-то меняют. Более чем странная картина. Времени на то, чтобы все сделать, было достаточно. Кроме того, вскрытие уложенного только в прошлом году асфальта тоже не добавляет оптимизма.

Дальше практически до самой Кара-Балты водители могут вздохнуть спокойно. Почти везде новый асфальт. Местами, правда, только один слой. Перепады в таких точках ощутимые. Зазевавшийся водитель вполне сможет почувствовать на себе все прелести прыжков по бездорожью.

Там, где уложен асфальт, нарисовали разметку. Немного странное решение: во многих местах еще нет второго слоя.

Правда, будет это, скорее всего, на следующий год. Зато любители порысачить на новой дороге есть уже сейчас. Отсюда и разметка. А заодно и новые разделительные бордюры.

Местные жители не в восторге от такой затеи. Но в Министерстве транспорта отмечают: наличие бордюров — забота о безопасности автолюбителей. Кроме того, именно такое разделение полос движения изначально предусматривал проект. Так что придется привыкать разворачиваться не там, где хочется, а в специально отведенных местах.

Работы по реконструкции дороги планируют завершить в 2020 году.

На трассе есть и нетронутые участки. Так что весь следующий год поездка из Кара-Балты в Бишкек и обратно по-прежнему будет тем еще квестом.