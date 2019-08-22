16:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Что известно о главе ФУГИ Жылдызбеке Исакулове и чем владеют его родственники

В Кыргызстане сменилось руководство Фонда по управлению государственным имуществом. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел рокировку — Рената Тулебердиева, возглавлявшего ФУГИ с 2017 года, назначили председателем правления нового АО «Национальная управляющая компания», которое также будет заниматься государственным имуществом.

На его место назначили Жылдызбека Исакулова. Ранее он был заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области.

О Жылдызбеке Исакулове мало что известно. Ему 42 года, он уроженец Исфаны Ляйлякского района Баткенской области. Знает кыргызский, русский, японский и английский языки. Так, по крайней мере, указано в его биографической справке.

В конце 2011 года Жылдызбек Исакулов назначен заместителем заведующего отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.

В 2014-м указом президента ему присвоен классный чин «Государственный советник государственной службы 3-го класса». Жылдызбек Исакулов тогда был в должности заместителя руководителя аппарата правительства КР.

Его отец Абдилахат Исакулов владеет туристическим агентством «Делайтфул-Тур».

Компания платила налоги только в 2013 году, перечислили в бюджет 2,8 тысячи сомов. С 2014 по 2016 год налоговые отчисления и вовсе отсутствуют. В 2017-м турагентство заплатило 522 сома в виде налогов.

«Делайтфул-Тур» учредили Мамазаиров Бозулан Эркинович и Талантбек уулу Нурсултан.

До Абдилахата Исакулова турагентством управлял Мамазаиров Сайпидин Эркинович.

Бозулан Мамазаиров считается одним из богатейших людей Кыргызстана, владельцем гостиниц, казино и ресторанов. Он был женат на депутате Жогорку Кенеша Махабат Мавляновой, с которой построил большой семейный бизнес. У них есть две дочери Жаннат и Мэри, в честь которых названы гостиницы в Бишкеке.

Они совместно владели строительными компаниями «Азия Голд Билдинг», URBAN DESIGN and PROJECT, «Алашан плюс». Судя по всему, после развода супругов компании ликвидировали.

С 2014 года не работает ОсОО по предоставлению прочих услуг ресторанами Goldencom, где Махабат Мавлянова числилась директором и учредителем.

У Жылдызбека Исакулова есть два брата и сестра. Таалайбек и Мирлан Исакуловы, судя по базе данных Министерства юстиции, не имеют зарегистрированных на себя компаний.

Айтол Исакулова руководит образовательным центром «Центр развития». Учреждение зарегистрировано в октябре 2016 года. В ноябре она заплатила только за вывоз мусора. Больше налоговых отчислений у «Центра развития» нет.
Ссылка:
просмотров: 1099
Версия для печати
Материалы по теме
Ренат Тулебердиев возглавил Национальную управляющую компанию
Все имущество министерств Кыргызстана оценили в 84 миллиарда сомов
Депутаты признали неудовлетворительной работу по инвентаризации госимущества
Опять просим гранты. Национальную управляющую компанию будут содержать доноры
Национальная управляющая компания и ФУГИ будут работать параллельно
Для чего создали Национальную управляющую компанию, рассказали в ФУГИ
ФУГИ отчитался о доходах национализированных предприятий. Депутаты критикуют
Зачем нам ОАО «Национальная управляющая компания», возмущены во фракции СДПК
ФУГИ ждет участь Энергохолдинга, заявляет Чыныбай Турсунбеков
Депутаты интересуются, почему пансионаты на Иссык-Куле забиты, а прибыли нет
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Омурбек Бабанов пришел в&nbsp;ГКНБ. Он&nbsp;доволен возвращением в&nbsp;Кыргызстан Омурбек Бабанов пришел в ГКНБ. Он доволен возвращением в Кыргызстан
Бизнес
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; задержан рейс авиакомпании Avia Traffic В международном аэропорту «Манас» задержан рейс авиакомпании Avia Traffic
БТА Банк продолжает акцию по&nbsp;снижению ставок на&nbsp;потребительские кредиты БТА Банк продолжает акцию по снижению ставок на потребительские кредиты
Выбираем смартфон для школьника. Топ-5 Выбираем смартфон для школьника. Топ-5