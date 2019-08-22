Что известно о главе ФУГИ Жылдызбеке Исакулове и чем владеют его родственники

В Кыргызстане сменилось руководство Фонда по управлению государственным имуществом. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел рокировку — Рената Тулебердиева, возглавлявшего ФУГИ с 2017 года, назначили председателем правления нового АО «Национальная управляющая компания», которое также будет заниматься государственным имуществом.

На его место назначили Жылдызбека Исакулова. Ранее он был заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области.

О Жылдызбеке Исакулове мало что известно. Ему 42 года, он уроженец Исфаны Ляйлякского района Баткенской области. Знает кыргызский, русский, японский и английский языки. Так, по крайней мере, указано в его биографической справке.

В конце 2011 года Жылдызбек Исакулов назначен заместителем заведующего отделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.

В 2014-м указом президента ему присвоен классный чин «Государственный советник государственной службы 3-го класса». Жылдызбек Исакулов тогда был в должности заместителя руководителя аппарата правительства КР.

Его отец Абдилахат Исакулов владеет туристическим агентством «Делайтфул-Тур».

Компания платила налоги только в 2013 году, перечислили в бюджет 2,8 тысячи сомов. С 2014 по 2016 год налоговые отчисления и вовсе отсутствуют. В 2017-м турагентство заплатило 522 сома в виде налогов.

«Делайтфул-Тур» учредили Мамазаиров Бозулан Эркинович и Талантбек уулу Нурсултан.

До Абдилахата Исакулова турагентством управлял Мамазаиров Сайпидин Эркинович.

Бозулан Мамазаиров считается одним из богатейших людей Кыргызстана, владельцем гостиниц, казино и ресторанов. Он был женат на депутате Жогорку Кенеша Махабат Мавляновой, с которой построил большой семейный бизнес. У них есть две дочери Жаннат и Мэри, в честь которых названы гостиницы в Бишкеке.

Они совместно владели строительными компаниями «Азия Голд Билдинг», URBAN DESIGN and PROJECT, «Алашан плюс». Судя по всему, после развода супругов компании ликвидировали.

С 2014 года не работает ОсОО по предоставлению прочих услуг ресторанами Goldencom, где Махабат Мавлянова числилась директором и учредителем.

У Жылдызбека Исакулова есть два брата и сестра. Таалайбек и Мирлан Исакуловы, судя по базе данных Министерства юстиции, не имеют зарегистрированных на себя компаний.

Айтол Исакулова руководит образовательным центром «Центр развития». Учреждение зарегистрировано в октябре 2016 года. В ноябре она заплатила только за вывоз мусора. Больше налоговых отчислений у «Центра развития» нет.